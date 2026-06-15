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Αιφνιδιαστικά πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την δολοφονία του προέδρου Απεσωκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης Αλέξανδρου Δασκαλάκη την Κυριακή 14 Ιουνίου, μια μέρα νωρίτερα από την καθορισμένη προκειμένου να διαφυλαχθεί η κοινωνική ασφάλεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Ανακριτής και Εισαγγελέας μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και αφού έλαβαν τις απολογίες των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της δολοφονίας Δασκαλάκη αποφάσισαν την προφυλάκιση των κατηγορούμενων ως φυσικών αυτουργών γιου και βοσκού και τον κατ’ οίκον περιορισμό του πατέρα ως ηθικού αυτουργού.

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Ο 59χρονος δημοτικός σύμβουλος σύμφωνα με πηγές αφέθηκε ελεύθερος διότι Ανακριτής και Εισαγγελέας διαφώνησαν περί της προφυλάκισης του πατέρα και η απόφαση παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο (Συμβούλιο Πλημμελειοδικών) ενώ οι άλλοι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι δηλαδή ο 32χρονος γιος του και ο βοσκός που είχαν στη δούλεψή τους.

Έως ότου αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ο 59χρονος αυτοδιοικητικός τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και παρέδωσε τα έγγραφα ώστε να μην μπορεί να ταξιδέψει εκτός χώρας.

Πλέον επιστρέφει σπίτι του ελεύθερος αλλά με τον περιορισμό να μην εξέλθει της οικίας έως ότου αποφασίσει το Συμβούλιο πιθανόν εντός της εβδομάδας αν τελικά θα πρέπει ή όχι να προφυλακιστεί δηλαδή αν συντρέχουν οι λόγοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός υποστήριξε ότι ουδέποτε έδωσε εντολή ή έπεισε τον γιο και τον εργάτη να χτυπήσουν τον Δασκαλάκη κάτι που και στη δικογραφία περιγράφεται θολά όπως υποστήριξε εξ αρχής η υπεράσπιση.

Το σημείο αυτό φέρεται κατά πληροφορίες να δίχασε Ανακριτή και Εισαγγελέα και αποφάσισαν να επιβάλλουν κατ’ οίκον περιορισμό στον κατηγορούμενο έως ότου αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο.

«Ένα σημαντικό βήμα για την αλήθεια και την απόδοση δικαιοσύνης» – Η πρώτη αντίδραση των συγγενών του θύματος

«Η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Με την προφυλάκιση των κατηγορουμένων έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης» ήταν οι πρώτες δηλώσεις από πλευρά της οικογένειας του άτυχου Αλέκου Δασκαλάκη μετά την προφυλάκιση των δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 49χρονου.

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Οι συγγενείς του 49χρονου από την πρώτη στιγμή ζητούν να μάθουν την αλήθεια. Πώς έφυγε ο άνθρωπος τους και ποιο χέρι ήταν αυτό που σήκωσε την μαγκούρα και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ένα χτύπημα που προκάλεσε συντριπτικά κατάγματα και που οδήγησε στο θάνατο τον πρόεδρο του Απεσωκαρίου.

Ο γαμπρός και στενός φίλος του θύματος, Μανώλης Προβιδάκης, μετά την προφυλάκιση έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Με την προφυλάκιση των κατηγορουμένων έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Ο αγώνας συνεχίζεται. ΑΛΕΚΟ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ!»

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου σε περιοχή έξω από το Απεσωκάρι. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα, ωστόσο η πορεία των ερευνών και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Παρά τη μάχη που έδωσε επί εβδομάδες στο νοσοκομείο, ο 49χρονος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να διαδραμάτισαν το ιατροδικαστικό πόρισμα, βιντεοληπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από την περιοχή, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων κατάφεραν να χαρτογραφήσουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Βαγιωνιά. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες, αποθήκες, μάντρες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι, μαγκούρες και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού σε βάρος του 32χρονου γιου και του 59χρονου εργαζόμενου της οικογενειακής κτηνοτροφικής μονάδας, με καταγωγή από τη Λοχριά. Σε βάρος του 57χρονου πατέρα ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία.