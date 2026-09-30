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Tραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη, γιατί ένα βρέφος ηλικίας περίπου 20 μηνών κατέληξε στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το μωράκι διακομίστηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής σε σοβαρή κατάσταση, παρουσιάζοντας συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε κάποια στιγμή φέρεται να παρουσίασε σπασμούς και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε.

Η προσπάθεια ανάνηψης διήρκεσε περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.