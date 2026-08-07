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Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, γιατί ένα βρέφος μόλις οκτώ ημερών πέθανε πρόωρα.

Το άτυχο κοριτσάκι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το tempo24.news.

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Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και το βρέφος κατέληξε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.