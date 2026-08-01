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Η μητέρα του παιδιού κατηγορείται για σοβαρή κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατο του γιου της, έχοντας αρχικά δώσει αντικρουόμενες εξηγήσεις στις Αρχές.

Η νεκροψία διέψευσε τους ισχυρισμούς της μητέρας, αποκαλύπτοντας σοβαρές κακώσεις που δεν προκλήθηκαν από ατύχημα.

Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι προκάλεσε η ίδια τραυματισμούς στο βρέφος, ενώ παρέλειψε να αναζητήσει έγκαιρα ιατρική βοήθεια παρά τη σοβαρή κατάσταση του παιδιού.

Η γυναίκα επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας για τη συμπεριφορά της και αντιμετωπίζει πλέον ποινή κάθειρξης έως και τριάντα έτη.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Φλόριντα η υπόθεση θανάτου ενός βρέφους μόλις έξι μηνών, με βασική κατηγορούμενη τη μητέρα του. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το παιδί υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς μέσα στην ίδια ημέρα, χωρίς να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου, αστυνομικοί εντόπισαν τον μικρό Τζερεμάια Πίτερς χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειας στο Λέικλαντ της Φλόριντα. Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λιγότερο από μία ώρα αργότερα.

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Οι πρώτες εξηγήσεις και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Σάμι Τέιλορ, η μητέρα του παιδιού υποστήριξε αρχικά ότι είχε αφήσει τον γιο της στο κρεβάτι για να ετοιμάσει το γάλα του και, όταν επέστρεψε, τον βρήκε πεσμένο στο πλακάκι.

«Όταν οι αστυνομικοί μίλησαν με την κυρία Νόρμαν στο σημείο, τους είπε ότι άφησε τον Τζερεμάια στο κρεβάτι ενώ πήγε να ετοιμάσει το γάλα του και επιστρέφοντας τον βρήκε πεσμένο από το κρεβάτι του στο πλακάκι».

Ωστόσο, κατά τη δεύτερη κατάθεσή της, η εκδοχή της διαφοροποιήθηκε.

«Όταν επέστρεψε, είπε ότι τον βρήκε πεσμένο από το κρεβάτι στο πλακάκι όμως η εκδοχή της άλλαξε όταν την ανέκριναν για δεύτερη φορά».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ίσως η ίδια και το μεγαλύτερο παιδί της καταπλάκωσαν το βρέφος ενώ κοιμούνταν όλοι μαζί.

Η νεκροψία ανέτρεψε τους ισχυρισμούς

Τα ευρήματα της νεκροψίας, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν ήταν συμβατά με έναν απλό τραυματισμό από πτώση. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν σοβαρές κακώσεις, ενώ έκριναν ότι το έγκαυμα που έφερε το παιδί δεν μπορούσε να αποδοθεί στην εξήγηση που είχε δώσει η μητέρα.

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Όταν οι ερευνητές της παρουσίασαν τα στοιχεία, η γυναίκα παραδέχθηκε ότι το βρέφος είχε τραυματιστεί συνολικά τρεις φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Τα περιστατικά που περιέγραψε

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, όταν το παιδί της γλίστρησε από τα χέρια ενώ προσπαθούσε να πιάσει το τηλεχειριστήριο και χτύπησε στο κεφάλι.

«Αντί να ζητήσει ιατρική βοήθεια, αναζήτησε στο κινητό της τα συμπτώματα ενός τέτοιου τραυματισμού και αποφάσισε να το παρακολουθεί στο σπίτι», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

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Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με όσα κατέθεσε, το μεγαλύτερο αδελφάκι του ανέβηκε στο λίκνο, το οποίο αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει με το πρόσωπο στο πάτωμα.

Οι εισαγγελικές Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι περίπου στη 1 το μεσημέρι η μητέρα, σε κατάσταση έντονου εκνευρισμού, πέταξε το παιδί με δύναμη μέσα στο πάρκο του σπιτιού, προκαλώντας –κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών– τον σοβαρότερο τραυματισμό του.

Οι αναζητήσεις στο κινητό

Παρά την κατάσταση του παιδιού, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα δεν κάλεσε άμεσα βοήθεια. Αντίθετα, πραγματοποίησε διαδοχικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο όπως:

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« Το μωρό είναι κρύο »

» « Το μωρό έχει διάσειση »

» «Η διάσειση σε μωρό είναι επείγον περιστατικό;»

Οι ερευνητές αναφέρουν ακόμη ότι στη συνέχεια και παρότι το αγοράκι έδειχνε ότι δεν είναι καθόλου καλά, πέρασε την ώρα της παρακολουθώντας βίντεο στο TikTok μέχρι νωρίς το απόγευμα και στη συνέχεια έκανε περισσότερες από 30 αναζητήσεις σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κατηγορούμενη απέδωσε τη συμπεριφορά της σε προβλήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

«Δήλωσε ότι ήταν υπερβολικά πιεσμένη, εξαντλημένη και ότι δεν λάμβανε βοήθεια στο σπίτι, γεγονός που την οδήγησε σε πράξεις οργής και βίαιης συμπεριφοράς απέναντι στον Τζερεμάια», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

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Η γυναίκα κατηγορείται για κακούργημα που αφορά σοβαρή κακοποίηση παιδιού με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 30 ετών, ενώ οι Αρχές επισημαίνουν ότι οι κατηγορίες ενδέχεται να αναβαθμιστούν όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν εκπροσωπείται από συνήγορο υπεράσπισης.

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Με πληροφορίες από nypost.com