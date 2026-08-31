Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους, ηλικίας περίπου οκτώ μηνών, κατεψυγμένη μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η έρευνα στο οίκημα ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη για οφειλές ενοικίων και χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους ενοικιαστές.

Οι Αρχές εντόπισαν στο διαμέρισμα έξι άτομα και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες.

Μία 28χρονη γυναίκα δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της, υποστηρίζοντας αντιφατικά στοιχεία σχετικά με τον χρόνο του θανάτου του.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου, ενώ οι Αρχές θα διενεργήσουν τεστ DNA στα ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στον χώρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός βρέφους ηλικίας περίπου οκτώ μηνών, το οποίο βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής έχει εντοπίσει σημάδια, κυρίως στην πλάτη του, που ενδεχομένως να σχετίζονται με τον θάνατό του. Οι ενδείξεις αυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τις τελικές, ωστόσο, απαντήσεις θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται το μεσημέρι.

Advertisement

Advertisement

Η μακάβρια αποκάλυψη έγινε όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να ερευνήσουν διαμέρισμα στην οδό Θάσου, έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι οι ενοικιαστές δεν κατέβαλλαν τα προβλεπόμενα ενοίκια και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν συνολικά έξι άτομα. Ανάμεσά τους ήταν ένας 43χρονος άνδρας μαζί με την 15χρονη κόρη του και τον 26χρονο Αφγανό σύντροφό της, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγος του 43χρονου, καθώς και δύο ανήλικα αγόρια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό εύρημα. Μέσα σε βαλίτσα υπήρχε ένα δοχείο, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν η σορός ενός βρέφους, το οποίο είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη.

Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το είχε γεννήσει, όμως πέθανε και η ίδια αποφάσισε να διατηρήσει τη σορό του στην κατάψυξη.

Ωστόσο, οι αναφορές της για τον χρόνο που μεσολάβησε από τον θάνατο του βρέφους μέχρι τον εντοπισμό του δεν ήταν σταθερές. Αρχικά φέρεται να ανέφερε ότι το περιστατικό είχε συμβεί πριν από έναν έως δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε την εκδοχή της, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος είχε σημειωθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τεστ DNA στα δύο ανήλικα αγόρια που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, καθώς εξετάζεται κάθε πιθανό ενδεχόμενο σχετικά με την ταυτότητα και την οικογενειακή σχέση του νεκρού βρέφους.

Advertisement

Οι έρευνες στο διαμέρισμα συνεχίζονται, ενώ κατά την προηγούμενη έρευνα εντοπίστηκαν και ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση αυτή αναμένεται να συλληφθούν ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός.

Μάλιστα, ο 26χρονος φέρεται να είναι ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υπόθεση διακίνησης «σίσα».

Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο και την επί μήνες διατήρηση της σορού του βρέφους.

Advertisement