Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του βρέφους που βρέθηκε στην Κυψέλη οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια από πολλαπλά τραύματα μαχαιριού.

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως βρεφοκτονία, ενώ ανακρίνουν ένα ζευγάρι που φέρεται να μετέφερε το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα.

Το ζευγάρι διέμενε προηγουμένως σε οικία στη Φυλή, όπου εκτιμάται ότι το βρέφος παρέμεινε κατεψυγμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τη μεταφορά του.

Οι αστυνομικές αρχές προχωρούν σε εξετάσεις DNA για το ζευγάρι και τα ανήλικα παιδιά, ενώ διερευνούν καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών από τον πατέρα.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εντόπισε περισσότερα άτομα στο διαμέρισμα από τα δηλωμένα, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης μετά από οικονομικές διενέξεις.

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Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο πατέρας του βρέφους φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, μεταξύ άλλων, ότι το μωρό έκλαιγε αδιάκοπα, ενώ έκανε αναφορά και στην κατάσταση της συζύγου του. Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως στο μαιευτήριο τούς είχαν δώσει άλλο παιδί, υποστηρίζοντας ότι το βρέφος που παρέλαβαν ήταν «σατανιασμένο».

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«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για ένα πλημμέλημα σχετικά με τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Οι κατηγορούμενοι είναι ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και ένας ακόμη άνδρας αφγανικής καταγωγής.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι τρεις παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης.

Στο νοσοκομείο τα τρία παιδιά – Η 15χρονη έγκυος και ο 9χρονος διαγνώστηκαν με σύφιλη

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Live News» του MEGA, οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τα τρία παιδιά του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, να είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από το ζευγάρι. Πρόκειται για ένα 15χρονο κορίτσι και δύο αγόρια, 12 και 9 ετών. Η 15χρονη έγκυος και τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Από τον ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης για τα δύο αγόρια, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι τόσο ο 9χρονος όσο και η 15χρονη έχουν προσβληθεί από σύφιλη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω έλεγχο και τέθηκε υπό παρακολούθηση λόγω της εγκυμοσύνης της. Την ίδια ώρα, ο 12χρονος παραμένει στο νοσοκομείο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Τι βρέθηκε στις αποσκευές και στο τσαντάκι του 43χρονου

Στο δωμάτιο όπου διέμενε η οικογένεια εντοπίστηκαν αποσκευές με 7 σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα usb stick. Στην επίμαχη βαλίτσα που βρέθηκε το νεκρό βρέφος ήταν σε έναν κόκκινο ισοθερμικό σάκο σε κατάσταση ψύξης, ένα σκαπτικό εργαλείο, ένα φτυάρι, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα.

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Παράλληλα, μέσα στο τσαντάκι του 43χρονου βρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριές καθώς και μεγαλές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Το παρελθόν της οικογένειας και η αρπαγή των παιδιών από το «Αγία Σοφία»

Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η συγκεκριμένη οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Όπως είπε, πριν από περίπου έναν χρόνο τα τρία παιδιά είχαν μεταφερθεί και φιλοξενηθεί, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για υπόθεση παραμέλησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα βράδυ ο φερόμενος ως πατέρας τους πήγε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά χωρίς άδεια, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να καταγγέλλει το περιστατικό στην Αστυνομία.

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Τα δείγματα DNA και οι μαρτυρίες που εξετάζουν οι Αρχές

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή, οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο το βρέφος να δολοφονήθηκε ενώ κοιμόταν και βρισκόταν μπρούμυτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα ενισχύει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Οι Αρχές έχουν λάβει δείγματα DNA από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση. Ένα από αυτά αφορά τη βιολογική μητέρα του βρέφους, καθώς εξετάζεται αν είναι πράγματι η 38χρονη Γερμανίδα, όπως η ίδια δηλώνει, ή αν θα μπορούσε να είναι η 15χρονη σήμερα κόρη του ζευγαριού, όταν εκείνη ήταν 13 ετών.

Παράλληλα, οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν η 15χρονη και τα δύο αγόρια είναι πράγματι παιδιά του συγκεκριμένου ζευγαριού.

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Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος γνώριζε και έβλεπε τα παιδιά, περιέγραψε στην εκπομπή του MEGA την εικόνα τους, λέγοντας πως το κορίτσι «ήταν άσπρη σαν ζόμπι», ενώ υποστήριξε ότι το ένα από τα δύο αγόρια ήταν μελαχρινό και δεν έμοιαζε φυσιογνωμικά με το άλλο.

Για την 38χρονη Γερμανίδα, ο ίδιος κάτοικος ανέφερε ότι έδινε την εντύπωση πως ήταν χρήστρια ναρκωτικών, ενώ για τον 43χρονο είπε ότι δεν τον είχε δει.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους είναι το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Κατά την εξέταση, εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους περίπου 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικού μεγέθους. Με βάση τα ευρήματα, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως βρεφοκτονία.

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Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις δείχνουν ότι το παιδί γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατός του.

Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές τραυματικές κακώσεις από μαχαίρι, με ορισμένες από αυτές να είναι θανατηφόρες, καθώς προκάλεσαν πλήγματα σε ζωτικά όργανα.

Οι τελευταίες ημέρες στο Airbnb και η προσπάθεια διαφυγής



Στο διαμέρισμα της Κυψέλης ζούσαν τις τελευταίες 25 ημέρες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο πατέρας κάνει διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δεν εμφανίζει κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί ψάχνουν στοιχεία στο σπίτι της Φυλής για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη.

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Πριν συλληφθούν χθες οι γονείς του βρέφους το έβγαλαν από τον καταψύκτη και το έβαλαν σε μία βαλίτσα για να τραπούν σε φυγή, αντιλαμβανόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους έχει καταγγείλει στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο τους βρήκαν με τις βαλίτσες στα χέρια έτοιμους να φύγουν, ενώ το γεγονός ότι το βρέφος ήταν κατεψυγμένο δείχνει ότι ήταν για καιρό στην κατάψυξη.

Η κατάθεση – κλειδί του διαχειριστή της πολυκατοικίας

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Αρχές εντόπισαν το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα, γεγονός που πυροδότησε μια σειρά αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση.

Τελευταία και σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση ήταν και η κατάθεση του διαχειριστή της πολυκατοικίας στο ERTnews. Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μη βγάζουν λογική».

Όπως ανέφερε, είχε μεταβεί στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα από όσα γνώριζε. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξαιτίας της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που κατοικούσε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άντρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ όσο περίμενε σημειώθηκαν περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενίσχυσαν τις υποψίες του. «Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άντρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη πως κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί ηλικίας περίπου εννέα ετών, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στην κατοικία. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ζήτησε από όλους τους ενοίκους να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα και τους κάλεσε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα. Παράλληλα, τους ενημέρωσε πως δεν θα τους παρέδιδε τα προσωπικά τους αντικείμενα προτού υπάρξει επικοινωνία μαζί του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατο του βρέφους, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.