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«Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μη βγάζουν λογική» είπε στο ΕΡΤnews ο διαχειριστής της πολυκατοικίας της φρικιαστικής υπόθεσης του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Όπως ανέφερε, είχε μεταβεί στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα από όσα γνώριζε.

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Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι, λόγω της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα πράγματα των ενοίκων, ζητώντας να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που διέμενε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άντρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής προέκυψαν περιστατικά που, όπως λέει, ενίσχυσαν τις υποψίες του.

«Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άντρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί περίπου εννέα ετών, το οποίο, όπως περιγράφει, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Όπως αναφέρει, στη συνέχεια κατέβασε όλους τους ενοίκους από το διαμέρισμα και τους ζήτησε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα, επιμένοντας ότι δεν θα τους επέστρεφε τα πράγματά τους μέχρι να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του βρέφους.