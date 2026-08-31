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Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για τον θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά την Κυριακή, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό. Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε η πελάτισσά του έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν φωνές και είδε το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός πισίνας ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό πού προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το Zarpanews, Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν με ιατροδικαστική εξέταση καθώς από μεριάς ξενοδοχείου υποστηρίζεται πως το κοριτσάκι κατέρρευσε και βρέθηκε μπρούμυτα σε χώρο πισίνας με βάθος που δεν ξεπερνούσε το μισό μέτρο (40 εκ). Αξίζει να σημειωθεί πως οι γονείς δεν στρέφονται ποινικά εναντίον του ξενοδοχείου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Cretalive, η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το 11χρονο κοριτσάκι, πολωνικής καταγωγής, ανασύρθηκε από την πισίνα ξενοδοχείου, δίχως τις αισθήσεις του. Η ανήλικη διακομίστηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς σφυγμό. Για περίπου μία ώρα οι γιατροί έδωσαν μάχη πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, σε μια προσπάθεια να την επαναφέρουν. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 11χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.