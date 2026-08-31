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Στη ζώνη των 20.000 θα κινηθεί ο αριθμός των προσλήψεων στο Δημόσιο το 2027, με τον κανόνα ένας προς έναν, δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

«Σε αυτό τον αριθμό θα συμπεριλαμβάνονται οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί και περί τους 3.500 στην Αυτοδιοίκηση», σημείωσε ο υπουργός. «Σε σχέση με τα περσινά νούμερα, ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι λίγο πιο ενισχυμένος. Επίσης, υπενθυμίζω ότι τη σεζόν 2026-2027 θα γίνουν επιπλέον 9.000 προσλήψεις σε όλους τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς της χώρας, ώστε από το 2027, να είναι στελεχωμένοι με μόνιμο προσωπικό».

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«Τα αιτήματα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο εξετάζονται προκειμένου να ιεραρχηθούν οι ανάγκες σε όλο τον δημόσιο τομέα, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση, είτε αφορά το σύστημα υγείας, είτε αφορά την Παιδεία, είτε αφορά τα Σώματα Ασφαλείας», ανέφερε επίσης ο υπουργός.

«Όλα αυτά ιεραρχούνται, μπαίνουν σε σχετικά αρχεία, επεξεργάζονται και στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου, θα γίνει εισήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2027. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια, να εγκρίνουμε δηλαδή προσλήψεις. Το σημαντικό είναι να κάθονται οι υπάλληλοι στις θέσεις τους, να διορίζονται και να αναλαμβάνουν υπηρεσία που για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό σε σχέση με το να προκηρύξεις μια θέση ή να εγκρίνεις μια θέση. Να γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία, με την εγγύηση της μεθόδου του ΑΣΕΠ. Μία σημαντική καινοτομία είναι η εντοπιότητα, η οποία θεσπίστηκε για όλους τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας, αλλά και Δήμους με κάτω από 25.000 πληθυσμό, ώστε ένας άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος ζει σε έναν νησιωτικό δήμο, να έχει πολύ αυξημένη μοριοδότηση για να διοριστεί στον Δήμο που μένει και κυρίως να μείνει σε αυτόν τον τόπο».

Ως προς τον εκλογικό νόμο, τόνισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει: «Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχει πει ο πρωθυπουργός, δεν έχει πρόθεση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει, από κει και πέρα μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία», πρόσθεσε και τόνισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

«Το βασικό είναι ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό καθώς για πρώτη φορά θα εφαρμοσθεί σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Αυτοί λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό και έχουν το δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μπουν από σήμερα μέχρι την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής στη σχετική πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτησή τους. Ήδη έχουν ενημερωθεί όσοι είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα το 2023 και των ευρωεκλογών το 2024 και έχουν αρχίσει οι πρώτες εγγραφές. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τις 13.000 εγγραφές κάτι που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι νωρίς ακόμα και πρέπει ο αριθμός να είναι μεγάλος, να αντιπροσωπεύσει τη δύναμη του Ελληνισμού στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον το στατιστικό ότι λίγο πάνω από 6 στους 10 επιλέγουν επιστολική ψήφο».