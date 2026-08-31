Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από άγριο καβγά στα Γιαννιτσά.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο 27χρονος είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα σε νυχτερινό κλαμπ της περιοχής. Η ένταση συνεχίστηκε έξω από το κατάστημα, όπου ο 27χρονος ήταν με την κοπέλα του και ο 26χρονος με δύο φίλους του. Εκεί συνεπλάκησαν και ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με γροθιά, τον 27χρονο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπήσει.

Advertisement

Advertisement

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.Ο 26χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.