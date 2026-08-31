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Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη εικόνες με πολυτελές αυτοκίνητο να «γκαζώνει» στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα.

Παράλληλα, σε άλλο βίντεο φαίνεται αυτοκίνητο να κάνει ελιγμούς στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν εισέλθει στη νέα παραλία.

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Όπως αναφέρει το Thestival, πληροφορίες αναφέρουν πως από τον Δήμο Θεσσαλονίκης είχε δοθεί για άδεια προκειμένου αυτοκίνητα- αντίκες να σταθμεύσουν για λίγες ώρες στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, προκειμένου οι περαστικοί να μπορέσουν να τα δουν και να τα φωτογραφίσουν. Οι εικόνες όμως που καταγράφηκαν με τα αυτοκίνητα που έφεραν πινακίδες εξωτερικού, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ζήτησε από τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν.

Για εικόνες ντροπής κάνει λόγο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος.