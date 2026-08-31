Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος δημοσίευε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη που τον παρουσίαζαν σε ρόλους εγκληματιών.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης τριών ανήλικων παιδιών, καθώς ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η 15χρονη έγκυος και ο 9χρονος αδελφός της έχουν προσβληθεί από σύφιλη.

Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο του βρέφους, που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα, σε εγκληματική ενέργεια με χρήση μαχαιριού.

Στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν δέκα τραύματα που προκάλεσαν πλήγματα σε ζωτικά όργανα, οδηγώντας τις αρχές να διερευνούν την υπόθεση ως βρεφοκτονία.

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Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Στο κάδρο των αστυνομικών ερευνών έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 43χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο άνδρας δημοσίευς εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και στα οποία παρουσίαζε τον εαυτό του ως τρομοκράτης, συμμορίτης, φυλακισμένος, πυγμάχος και τράπερ, δηλαδή σε ρόλους που συνδέονται με εγκληματικότητα.

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Σε άλλες εικόνες εμφανίζεται ως εκπαιδευτής άγριων σκύλων, ενώ υπάρχει και ψηφιακή σκηνή στην οποία παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς.

Οι αναρτήσεις αυτές αποτυπώνουν την εικόνα που επέλεγε να παρουσιάζει διαδικτυακά ο 43χρονος, ωστόσο δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι συνδέονται με την υπόθεση του νεκρού βρέφους.

Στο νοσοκομείο τα τρία παιδιά – Η 15χρονη έγκυος και ο 9χρονος διαγνώστηκαν με σύφιλη

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Live News» του MEGA, οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τα τρία παιδιά του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, να είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από το ζευγάρι. Πρόκειται για ένα 15χρονο κορίτσι και δύο αγόρια, 12 και 9 ετών. Η 15χρονη έγκυος και τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Από τον ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης για τα δύο αγόρια, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι τόσο ο 9χρονος όσο και η 15χρονη έχουν προσβληθεί από σύφιλη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω έλεγχο και τέθηκε υπό παρακολούθηση λόγω της εγκυμοσύνης της. Την ίδια ώρα, ο 12χρονος παραμένει στο νοσοκομείο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους είναι το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά την εξέταση, εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους περίπου 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικού μεγέθους. Με βάση τα ευρήματα, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως βρεφοκτονία.

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις δείχνουν ότι το παιδί γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατός του.

Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές τραυματικές κακώσεις από μαχαίρι, με ορισμένες από αυτές να είναι θανατηφόρες, καθώς προκάλεσαν πλήγματα σε ζωτικά όργανα.