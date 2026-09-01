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Για «πρωτοφανή υπόθεση» έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Αρχικά έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή υπόθεση» με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. «Παρόλο που οι αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι αρκετά έμπειροι σε σοβαρές υποθέσεις, είναι πρωτοφανής αυτή η υπόθεση που χειριζόμαστε…».

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«Ουσιαστικά ξεκίνησε με μια καταγγελία μιας οικογένειας η οποία δεν αποχωρούσε από ένα διαμέρισμα, και είχαμε παράπονα από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μάλιστα συνάντησε τυχαία μια ομάδα ΔΙΑΣ, την οδήγησε στο σημείο που βρισκόταν το διαμέρισμα. Εκεί εντοπίστηκαν, ευτυχώς, την τελευταία στιγμή τα μέλη της οικογένειας τα οποία ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από το σπίτι, και δυστυχώς είχαμε αυτό το εύρημα, ένα βρέφος σε κατάσταση ψύξης ουσιαστικά, όπως διαπίστωσαν οι συνάδελφοι, και μάλιστα ήταν τέτοια η κατάσταση της σορού που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Γι’ αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος», είπε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη γέννηση του μωρού η κ. Δημογλίδου είπε: «H οικογένεια αναφέρει ότι έχει γεννηθεί σε κάποιο μαιευτήριο χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Είναι κάτι βέβαια που αναζητούν οι αρχές, όπως επίσης με ποιον τρόπο ήρθαν στη ζωή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν αποτελούν μέλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε εξέταση και διασταύρωση DNA για όλα τα μέλη της οικογένειας».

Σχετικά με τον ρόλο που έχει παίξει ο Αφγανός η κ. Δημογλίδου είπε ότι είναι γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών. «Ουσιαστικά έχει συλληφθεί μαζί με το ζευγάρι για την κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν, και μάλιστα πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην δική του οικία, στην οικία στην οποία δήλωσε ότι διαμένει, και εξετάζεται η εμπλοκή του και σε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει στην πορεία της προανάκρισης».

Ερωτηθείσα σχετικά με τα υπόλοιπα ευρήματα των αρχών από το σπίτι είπε ότι υπήρχαν διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν περιγραφεί στη δικογραφία, γι’ αυτό ακριβώς η αστυνομία έχει ζητήσει και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις από το νοσοκομείο στο οποίο φυλάσσονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά, όπως και εξέταση από τον ιατροδικαστή για όλα τα ανήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθούν αυτά.

Σχετικά με το αν τα ανήλικα παιδιά έχουν σεξουαλικά νοσήματα ανέφερε: «Yπάρχουν κάποια αποτελέσματα εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι έχουν κάποιο νόσημα, φέρουν κάποιο νόσημα. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί ακόμα πόσα χρόνια νοσούν από το συγκεκριμένο νόσημα και με ποιον τρόπο το απέκτησαν. Αυτό είναι κάτι που διερευνάται».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η αστυνομία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά έχουν ίχνη κακοποίησης. «Εναι κάτι που αναζητούμε…βέβαια, αυτή η διαδικασία, ξαναλέω, μπορεί να πραγματοποιηθεί και άμεσα με παρέμβαση του εισαγγελέα και της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας».

Επισήμανε ότι είναι πολύ κρίσιμο να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, καθώς είναι πολύ σημαντική η δική τους μαρτυρία. «Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, οπότε τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, όπως εξέταση θα πραγματοποιηθεί και στο νεκρό βρέφος», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι και το ανήλικο κορίτσι και η 38χρονη μητέρα του νεκρού βρέφους είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Σημείωσε ότι υπάρχουν αναφορές από τις ίδιες τις γυναίκες σχετικά με το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού, αλλά και αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να διασταυρωθεί, καθώς μέχρι στιγμής ουσιαστικά ό,τι στοιχείο έχει προκύψει στην προανάκριση δεν επιβεβαιωνόταν από τις μαρτυρίες των δύο κατηγορούμενων.