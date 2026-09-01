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Σε πλήρη εξέλιξη είναι το «θρίλερ» με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί πότε και πού γεννήθηκε και σε ποιο σημείο έγινε το έγκλημα, και τον 43χρονο πατέρα να υποστηρίζει πως ήταν στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, επειδή φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

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Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας, ωστόσο υποστήριξε πως κατά τη γέννηση τούς δόθηκε άλλο παιδί και όχι το δικό τους- σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως ήταν «σατανιασμένο» και ότι «ηρέμησε το σπίτι μας αφότου πέθανε» .Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, όταν το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό του στην κατάψυξη. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 43χρονος: Ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη.