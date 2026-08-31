Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θύμα εν ψυχρώ δολοφονίαςι έπεσε ο 68χρνος αρχηγός της Καμόρα, Ραφαέλο Αφέλτα.

Ο Αλφέτα, ιστορική μορφή της μαφίας στην Νάποληδολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε ενέδρα στην ορεινή περιοχή των Βουνών Λατάρι και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ή αναζωπύρωσης βεντέτας.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως η Καμόρα δεν έχει αυστηρή πυραμιδική ηγεσία αλλά αποτελείται από ανεξάρτητες φατρίες ή που συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αφέλατρα ή αλλιώς ο «burraccione» όπως ήταν γνωστός ήταν ο ιστορικός ηγέτης της φατρίας Αλέλτρα ντι Μαρτίνο και «αφεντικό» της Καμόρα.

Δολοφονήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής από άγνωστους εκτελεστές που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν σε ενέδρα, κοντά σε κτήμα που είχε στην περιχοή.

Ο 68χρονος αιφνιδιάστηκε από τους εκτελεστές ενώ οδηγούσε ένα Fiat Panda, το οποίο, μετά τους πυροβολισμούς, κατέληξε σε ένα είδος αναχώματος.

Βασική προσωπικότητα στη διαμάχη μεταξύ των φατριών D’Alessandros και Imparatos στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και του 1990, ο Αφέλτρα ήταν ελεύθερος τα τελευταία τρία χρόνια , αφού είχε εκτίσει ποινή για εκβιασμούς.

Η ιταλική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ενώ η εκτέλεσή του Αφέλτρα θεωρείται ένα «τρανταχτό» χτύπημα στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος της Καμπανίας.