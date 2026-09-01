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Μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, οι Αρχές εντόπισαν τον δράστη σε δασική περιοχή, όπου ο ίδιος φέρεται να αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Τα θύματα ήταν τρεις άνδρες ηλικίας 20, 24 και 67 ετών, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν σε εξέλιξη από τις Αρχές.

Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο των τριών εργαζομένων, καθώς το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

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Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Μαυροβούνιο, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σκοπευτήριο στο Ντανίλοβγκραντ, όπου ένας 30χρονος Ρώσος φέρεται να σκότωσε τρεις εργαζόμενους και στη συνέχεια διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία κατέληξε στον θάνατό του, καθώς ο ίδιος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Νεκροί από τα πυρά του έπεσαν ο 20χρονος Νέμανια Κάπορ, ο 24χρονος Πέταρ Γκλομπάρεβιτς και ο 67χρονος Μόμιρ Ράντονιτς. Και οι τρεις εργάζονταν στο σκοπευτήριο «Češka Zbrojevka» στο Ντανίλοβγκραντ.

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Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 30χρονος ήταν τακτικός επισκέπτης του συγκεκριμένου σκοπευτηρίου. Τη Δευτέρα βρέθηκε και πάλι στις εγκαταστάσεις και, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των τριών εργαζομένων.

🇲🇪 On August 31, 2026, three employees were found dead at the Češka zbrojevka shooting range in Danilovgrad, Montenegro.



The owner discovered the bodies and called police.



The victims were identified as Petar Globarević (24, Podgorica), Momir Radonjić (67, Danilovgrad), and… pic.twitter.com/XrreK1URp3 August 31, 2026

Αμέσως μετά την τριπλή δολοφονία, ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε όπλα και πυρομαχικά από το σκοπευτήριο και να εγκατέλειψε την περιοχή. Για τη διαφυγή του χρησιμοποίησε ένα μαύρο Seat Cordoba, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήκε σε ένα από τα θύματα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 30χρονος είχε βρεθεί στο σκοπευτήριο και τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει εκεί δοκιμαστικές βολές.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, καθώς ο ύποπτος θεωρούνταν ένοπλος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησε για να διαφύγει εντοπίστηκε αργότερα.

Ο ίδιος βρέθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε δασική περιοχή πάνω από τη συνοικία Τόπλα, στο Χέρτσεγκ Νόβι, περίπου 120 χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης. Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και κατάφεραν να τον περικυκλώσουν, ο 30χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνση των αστυνομικών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκτόνησε.

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Lawyer Maxim Pashkov endorsed the possibility of Montenegrin police killing a Russian citizen during his arrest. He was already dead



Yesterday, three employees of the Češka zbrojevka shooting club, located near Danilovgrad, Montenegro, were found shot dead. Police suspect… pic.twitter.com/TwGKgosW8p — Sota News (@sotanews) September 1, 2026

Από την αστυνομική επιχείρηση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Η τριπλή δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ στο Μαυροβούνιο και σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο των τριών εργαζομένων, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να κηρύξει δύο ημέρες εθνικού πένθους.

Παρά τον θάνατο του φερόμενου ως δράστη, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση, αλλά κυρίως να εξακριβωθεί ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από την τριπλή δολοφονία.

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Με πληροφορίες από Euronews.com