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Η οικογένεια του θύματος απορρίπτει τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση.

Ο 41χρονος εργολάβος υποστηρίζει ότι αντέδρασε καθώς θεώρησε πως βρισκόταν αντιμέτωπος με εισβολέα, επικαλούμενος προηγούμενα περιστατικά διαρρήξεων στο σπίτι του.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το θύμα και ο κατηγορούμενος διατηρούσαν οικογενειακές γνωριμίες και δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους.

Οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για να διακριβώσουν τα αίτια της συνάντησης και τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι η 41χρονη επιχείρησε να διαφύγει πριν υποστεί το μοιραίο τραύμα στον θώρακα.

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να αποσαφηνίσει την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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Οι φωτογραφίες της Ευαγγελίας στο σαλόνι του σπιτιού της οικογένειας έχουν γίνει πλέον ένα καθημερινό, οδυνηρό σημείο αναφοράς για τους γονείς της. Η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου στη Σύρο, σε ένα έγκλημα που εξακολουθεί να αφήνει αναπάντητα ερωτήματα και δύο διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη.

Οι γονείς της παραμένουν συντετριμμένοι και δεν αποδέχονται τον ισχυρισμό του 41χρονου κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας. Για την οικογένεια της Ευαγγελίας, τα στοιχεία της υπόθεσης παραπέμπουν σε μια ενέργεια που δεν ήταν τυχαία, με τον πατέρα της να υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ποια ήταν και επιδίωξε να την κάνει να σιωπήσει.

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«Δεν μπορεί να ήταν άμυνα, ήθελε να την σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Live News. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η κόρη του ενδεχομένως είχε πληροφορηθεί πως ο 41χρονος είχε ενοχλήσει ή πειράξει άτομο από το στενό της περιβάλλον και γι’ αυτό πήγε στο σπίτι του προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.

Η οικογένεια προσπαθεί την ίδια ώρα να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: γιατί η 41χρονη βρέθηκε εκείνο το απόγευμα στο σπίτι του κατηγορούμενου;

Οι γονείς της θυμούνται τα τελευταία λόγια που τους είπε πριν φύγει. «Πάω σε μια δουλειά. Δεν θα αργήσω», φέρεται να τους είπε, χωρίς να δείχνει τρομαγμένη ή να προμηνύει ότι πήγαινε σε μια συνάντηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν συγγενείς της, η Ευαγγελία είχε πληροφορηθεί κάτι που αφορούσε πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος και φέρεται να θέλησε να ζητήσει εξηγήσεις από τον 41χρονο. Το τι ακριβώς είχε προηγηθεί και ποια ήταν η σχέση μεταξύ των δύο αποτελεί πλέον αντικείμενο της έρευνας.

Στον αντίποδα βρίσκεται η εκδοχή της πλευράς του κατηγορούμενου. Η νονά του 41χρονου μιλώντας στο Live News υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν οικογενειάρχη που ουδέποτε είχε δώσει δικαιώματα με τη συμπεριφορά του. Όπως είπε, ο άνδρας είναι εργολάβος και ιδιαίτερα γνωστός στη γειτονιά του.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα σε περιστατικό διάρρηξης που, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. Υποστήριξε ότι ο 41χρονος είχε φοβηθεί, καθώς ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε περίπου δέκα ημέρες που είχε σημειωθεί περιστατικό στο σπίτι του.

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«Ξαφνιάστηκε το παιδί. Δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες. Ποιος δεν θα αντιδρούσε μέρα μεσημέρι;», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την εκδοχή ότι ο κατηγορούμενος θεώρησε πως βρισκόταν αντιμέτωπος με εισβολέα.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο 41χρονος πίστεψε πράγματι ότι αντιμετώπιζε απόπειρα ληστείας ή αν γνώριζε την Ευαγγελία και η συνάντηση εξελίχθηκε για διαφορετικό λόγο. Η απάντηση αναμένεται να προκύψει από τις καταθέσεις, τα ευρήματα της έρευνας και όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταθέσεις ανθρώπων που γνώριζαν τους δύο. Από αυτές προκύπτει ότι θύμα και κατηγορούμενος δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους.

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Μάλιστα, οι οικογενειακοί δεσμοί ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν πιο στενοί από όσο αρχικά φαινόταν. Η πρώην σύζυγος του 41χρονου είχε παντρευτεί τον πρώτο ξάδερφο της Ευαγγελίας, ενώ τα παιδιά των οικογενειών είχαν στενή σχέση και έκαναν παρέα.

Ο πρώην σύζυγος της 41χρονης ανέφερε στις Αρχές ότι η Ευαγγελία γνώριζε τον κατηγορούμενο και ότι οι οικογένειες είχαν επαφή μέσω των παιδιών. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν γνώριζε να αντιμετωπίζει προβλήματα με ναρκωτικά, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια ήταν αντίθετη στη χρήση τους.

Από την πλευρά της, η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου χαρακτήρισε την Ευαγγελία φίλη της, αν και όπως ανέφερε είχαν καιρό να επικοινωνήσουν. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της στις 24 Ιουλίου προκειμένου να τη ρωτήσει αν θα παρευρισκόταν στη βάφτιση του παιδιού της, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Όπως είπε, ενημερώθηκε αργότερα για το περιστατικό, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν η Ευαγγελία.

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Στο μεταξύ, οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων φωτίζουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, η 41χρονη κατέβηκε τα σκαλιά και προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, χωρίς τελικά να καταφέρει να διαφύγει.

Το τραύμα που υπέστη στον θώρακα αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς προκάλεσε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία και τραυματισμό στον πνεύμονα.

Σήμερα, περισσότερο από έναν μήνα μετά την τραγωδία, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις για το ίδιο ερώτημα. Η οικογένεια της Ευαγγελίας μιλά για μια σκόπιμη επίθεση και απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της άμυνας. Η πλευρά του 41χρονου υποστηρίζει ότι ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απειλητική κατάσταση και αντέδρασε.

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Η δικαστική έρευνα καλείται πλέον να φωτίσει κάθε πτυχή της υπόθεσης και να δώσει απαντήσεις για το τι προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης, τι συνέβη μέσα και έξω από το σπίτι και κυρίως ποια ήταν η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 41χρονης διασώστριας.

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