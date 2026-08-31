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Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός πολυεπίπεδου δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας που θα διαχειρίζονται πλήρως οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει ισραηλινά οπλικά μέσα, όπως το David’s Sling και το Barak MX, επιτυγχάνοντας πλήρη διαλειτουργικότητα με τα υπάρχοντα μέσα της ελληνικής άμυνας.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες, με πρόβλεψη για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25 τοις εκατό.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις περιφερειακές συμμαχίες και τις δυνατότητες εξαγωγής αμυντικών συστημάτων μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

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O Mπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε με την Ελλάδα ως μιας από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ και απότοκο της βαθύτερης στρατηγικής σκέψης που καλλιεργήθηκε με την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Όπως επισημαίνει από τον λογαριασμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X, «η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.

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Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"The security agreement signed today with Greece, one of the largest in the country's history, is a direct continuation of the Eastern Mediterranean alliance we forged a decade ago with Greece and Cyprus. It serves as further proof of the… pic.twitter.com/42AW0kymvr — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 31, 2026

Προσθέτει ότι η συμφωνία «είναι ακόμη μία απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ.

Η κίνηση αυτή εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών», καταλήγει.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»

Πρόκειται στην ουσία για ένα δίκτυο/πλέγμα βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, με σειρά οπλικών συστημάτων για τη δημιουργία «θόλων» πάνω από την επικράτεια, με δυνατότητα προσβολής κάθε απειλής (αντιβαλλιστική/ αντιπυραυλική/ αντιαεροπορική προστασία). Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των μονάδων αεράμυνας- όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο κ, Δένδιας, θα πρόκειται για ένα σύστημα που θα δέχεται εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων στη χώρα, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της κάθε απειλής, ορίζοντας παράλληλα προτεραιότητες. Σημαντικό κεφάλαιο της όλης υπόθεσης, ως προς το σύστημα διοικήσεως και ελέγχου, είναι πως θα είναι υπό διαχείριση και ανάπτυξη από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που θα έχουν και τον source code (πηγαίος κώδικας) του λογισμικού.

Η παραλαβή θα γίνεται σταδιακά- αναμένεται ο «θόλος» να είναι έτοιμος και πλήρως επιχειρησιακός μέσα σε 35 μήνες από τώρα. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η όλη λογική σχετικά με τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», έχει να κάνει με την παραγωγή συστημάτων στην Ελλάδα από ισραηλινές εταιρείες, με δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε ένα πρόγραμμα- «καταλύτη» για δυνατότητες εξαγωγής. Υπενθυμίζεται πως, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος και προϋπόθεση για όλα τα εξοπλιστικά είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Σε δήλωσή του στο «Βήμα της Κυριακής» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε πέντε επάλληλα στρώματα. Με την ίδια λογική, η σύγχρονη ελληνική “Ασπίδα”” συγκροτεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα. Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα, οι νέοι δορυφόροι, και γενικότερα, κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες, εντάσσονται σε μια ενιαία δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική. Στη βάση αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control), το οποίο προτεραιοποιεί την απειλή, την αξιολογεί και προτείνει τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης, μετατρέποντας την πληροφορία σε επιχειρησιακή δυνατότητα».

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Μια επιπλέον διάσταση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι οι δορυφορικές επικοινωνίες- σημειώνεται πως η Ελλάδα διαθέτει ήδη στόλο μικροδορυφόρων και προετοιμάζεται για τον πρώτο μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο της, ενώ η χώρα μας έχει επιλεγεί και ως έδρα ενός από τους δύο κόμβους του ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλών κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών GOVSATCOM.

Τα οπλικά συστήματα

Τα ισραηλινά συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι το David’s Sling (μακράς εμβέλειας, αντίστοιχο του Patriot, κυρίως αντιβαλλιστικού χαρακτήρα), το Barak MX (ικανό να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους αναχαιτιστικών πυραύλων, μικρής, μέσης και μακράς εμβέλειας) και το Spyder (μεσαίου- μικρού βεληνεκούς), συν προηγμένα ραντάρ.

Τα νέα συστήματα που θα συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι διαλειτουργικά με όλα τα άλλα σύγχρονα συστήματα που εξοπλίζουν ήδη τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι φρεγάτες FDI, τα μαχητικά Rafale και F-16V αλλά και οι πύραυλοι Patriot, που αυτή τη στιγμή αποτελούν τον κύριο «πυλώνα» της ελληνικής αεράμυνας. Αντίστοιχα θα συνεργάζονται και με άλλα συστήματα που προορίζεται να προμηθευτεί η Ελλάδα, όπως τα F-35 και τα πυραυλικά συστήματα PULS. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του όλου πλέγματος θα περιλαμβάνεται και το ελληνικό σύστημα αντι-drone «Κένταυρος» της ΕΑΒ.

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