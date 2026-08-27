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Ο Νικολάι Μπλαντένοφ ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ειρηνευτική διαδικασία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο λόγω της άρνησης του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την πρόταση υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζει τον ουσιαστικό αφοπλισμό της οργάνωσης και δηλώνοντας πως το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει.

Ο Μπλαντένοφ κάλεσε το Ισραήλ να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις του από το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας παράλληλα κριτική στους ισραηλινούς περιορισμούς και τη Χαμάς.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι η κατάρρευση της εκεχειρίας και η πιθανή κλιμάκωση της βίας θα καταστήσουν αδύνατη την εξεύρεση οποιουδήποτε μελλοντικού ειρηνευτικού οδικού χάρτη.

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Η Χαμάς και οι υπόλοιπες ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν —για πρώτη φορά— να παραδώσουν τον οπλισμό τους και να μεταβιβάσουν την πλήρη πολιτική και στρατιωτική εξουσία σε μια μεταβατική διοίκηση αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Νικολάι Μπλαντένοφ, Ύπατος Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

The Board of Peace’s High Representative for Gaza @nmladenov tells the U.N. Security Council: “For the first time, Hamas and the armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and to transfer full governing authority—civilian and security—to a transitional… Advertisement Advertisement August 26, 2026

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η ειρηνευτική διαδικασία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο μετά την άρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί την πρόταση.

Ο Μπλαντένοφ άσκησε οξεία κριτική στους ισραηλινούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης για τη στέγαση των Παλαιστινίων, ενώ τόνισε ότι η χρήση στρατιωτικών πληγμάτων «δεν πρόκειται να οδηγήσουν στον αφοπλισμό της Χαμάς». Την ίδια στιγμή, επέκρινε και την Χαμάς επειδή δεν έχει εκπληρώσει πλήρως τις δικές της δεσμεύσεις για τον τερματισμό κάθε στρατιωτικής δράσης, αν και το Συμβούλιο Ειρήνης ασκεί πιέσεις στην τρομοκρατική οργάνωση να σταματήσει την ανάπτυξη ένοπλων ανδρών με στολές στους δρόμους της Γάζας.

Με τη σειρά του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η πρόταση που αποδέχτηκε η Χαμάς στις 30 Ιουλίου δεν διασφαλίζει τον ουσιαστικό αφοπλισμό της και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Ο Μπλαντένοφ διευκρίνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι δεν ζητείται από το Ισραήλ να αποδεχθεί έναν νέο οδικό χάρτη, αλλά να επιβεβαιώσει ξανά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ο Νετανιάχου είχε αποδεχθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο πριν από την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Palestinian resistance group Hamas and other armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and transfer full civilian and security authority to a UN-recognised transitional administration, the Gaza Peace Board’s high representative Nikolay Mladenov says… — TRT World (@trtworld) August 26, 2026

Ο Μπλαντένοφ αναφέρθηκε και στη Χαμάς. «Κάθε όπλο που μεταφέρεται, κάθε σήραγγα που κατασκευάζεται και κάθε ανθρωπιστική πομπή που εμποδίζεται πάει τη διαδικασία πίσω και δίνει επιχειρήματα σε όσους επιθυμούν την επιστροφή στον πόλεμο. Αν η εκεχειρία καταρρεύσει και η Γάζα οδηγηθεί σε νέα πλήρη κλιμάκωση, δεν θα υπάρχει άλλος οδικός χάρτης για να επιστρέψουμε».

Με πληροφορίες από Times of Israel, Anadolu