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Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ διέταξαν ποινική έρευνα, αναγνωρίζοντας βαριά αμέλεια στον συντονισμό της επιχείρησης και στο περιστατικό με το ασθενοφόρο.

Η υπόθεση της Ρατζάμπ εντάσσεται στην πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση του στρατού για πιθανά εγκλήματα πολέμου, η οποία εξετάζει συνολικά εκατόν πενήντα περιστατικά.

Παράλληλα, ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον θάνατο δεκαπέντε διασωστών, ενώ για άλλες τρεις υποθέσεις επιθέσεων κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων δεν κρίθηκε απαραίτητη η δίωξη.

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Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη ότι άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαινε η 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ στη Γάζα, ανακοινώνοντας την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία της. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) είχαν προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό του Ιανουαρίου 2024, υποστηρίζοντας μήνες αργότερα ότι προκαταρκτική εξέταση έδειξε πως οι δυνάμεις τους «δεν βρίσκονταν κοντά ή σε εμβέλεια βολής» από το όχημα, όπως αναφέρει το CNN.

Η υπόθεση αυτή είναι μία από τις κρίσιμες υποθέσεις για τις οποίες ο στρατός ξεκινά ποινική δίωξη. Κατόπιν εξέτασης, ο Στρατιωτικός Γενικός Εισαγγελέας των IDF, Υποστράτηγος Ιτάι Οφίρ, έκρινε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που εμπλέκονταν στο συντονισμό για την άφιξη ασθενοφόρου «επέδειξαν, κατ’ ελάχιστον, βαριά αμέλεια», διατάσσοντας τη διεξαγωγή πλήρους ποινικής έρευνας.

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Η δολοφονία της μικρής Χιντ

Η μικρή Ρατζάμπ έγινε σύμβολο παγκοσμίως. Η 5χρονη ήταν ένα από τα επτά μέλη της οικογένειας που επέβαιναν στο όχημα στη βόρεια Γάζα όταν δέχθηκαν τα ισραηλινά πυρά. Η ίδια επιβίωσε και παρέμεινε εγκλωβισμένη για ώρες, εκλιπαρώντας στο τηλέφωνο τους Παλαιστίνιους διασώστες για βοήθεια, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση και το ασθενοφόρο που εστάλη στο σημείο.

For the first time, the Israeli military admits to firing on car carrying 5-year-old Hind Rajab in 2024 & launches criminal investigation into the killinghttps://t.co/il1WQvzDHR August 19, 2026

Επειδή οι διασώστες σκοτώθηκαν και κανείς δεν μπόρεσε να φτάσει κοντά της για να της προσφέρει πρώτες βοήθειες, το κοριτσάκι έμεινε μόνον του στο όχημα και πέθανε αβοήθητο από τα τραύματα που είχε υποστεί από την πρώτη επίθεση.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, το σώμα της Ρατζάμπ εντοπίστηκε μέσα στο γαζωμένο από σφαίρες αυτοκίνητο.

«Τα ευρήματα της εξέτασης υποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα των IDF έβαλαν κατά οχήματος που τα πλησίαζε», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. «Κατόπιν αξιολόγησης και λόγω εμφανών σφαλμάτων στο συντονισμό της μετακίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αποφασίστηκε η έναρξη ποινικής έρευνας από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας».

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, νομικοί κύκλοι σημειώνουν πάντως ότι τέτοιου βαθμού αμέλεια μπορεί να ενέχει εγκληματικό χαρακτήρα λόγω των θανατηφόρων συνεπειών της, ακόμη κι αν δεν υπήρχε δόλος.

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Έκθεση για εγκλήματα πολέμου

Η έρευνα για το θάνατο της 5χρονης περιλαμβάνεται στην πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση των IDF για πιθανά εγκλήματα πολέμου από την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Ο Μηχανισμός Διερεύνησης και Αξιολόγησης του Γενικού Επιτελείου των IDF ολοκλήρωσε τη διερεύνηση 150 περιστατικών, τα οποία διαβιβάστηκαν στον ανώτατο νομικό σύμβουλο του στρατού. Από αυτά, δημοσιοποιήθηκαν αποφάσεις για πέντε υποθέσεις την Τετάρτη.

Μεταξύ αυτών, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας και για τη δολοφονία 15 διασωστών τον Μάρτιο του 2025, οι οποίοι μετακινούνταν με ασθενοφόρα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Παρότι αρχικά ο στρατός ισχυρίστηκε ότι τα οχήματα κινούνταν ύποπτα χωρίς αναμμένα φώτα ή σήματα κινδύνου, ο ισχυρισμός διαψεύσθηκε από βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε την αυτοκινητοπομπή να κινείται με φάρους. Τα θύματα θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο μαζί με τα οχήματά τους.

Αν και οι IDF έκαναν λόγο για «επαγγελματικές αποτυχίες» χωρίς «ηθικά κενά», στη νέα ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «τα πυρά που ερρίφθησαν εγείρουν εύλογες υποψίες για εγκληματική συμπεριφορά».

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Αντίθετα, για τρία άλλα περιστατικά, ο ισραηλινός στρατός έκρινε ότι δεν συντρέχουν υποψίες για έναρξη ποινικής έρευνας. Πρόκειται για τη δολοφονία επτά εργαζομένων της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen στο Ντέιρ Ελ-Μπάλαχ (Απρίλιος 2024), την επίθεση σε καταφύγιο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Χαν Γιούνις που στοίχισε τη ζωή σε δύο υπαλλήλους (Φεβρουάριος 2024) και την επίθεση σε αυτοκινητοπομπή των MSF με αποτέλεσμα το θάνατο ακόμη δύο εργαζομένων (Νοέμβριος 2023).

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες της Ρατζάμπ προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή και εκκλήσεις για απονομή δικαιοσύνης. Μάλιστα, η ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», με θέμα το τραγικό περιστατικό, προτάθηκε για Όσκαρ το 2026.

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