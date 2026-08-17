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Η συνάντηση στην Ιερουσαλήμ δεν οδήγησε σε συμφωνία, καθώς παραμένει το αδιέξοδο σχετικά με τη σειρά εφαρμογής του αφοπλισμού της Χαμάς και της ισραηλινής αποχώρησης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα μέχρι την πλήρη παράδοση των όπλων από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για τον αφοπλισμό της περιοχής και την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων δημόσιας υγείας στη Γάζα.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας παραμένει σε αναμονή, καθώς το Ισραήλ θέτει ως απαράβατο όρο την ολοκλήρωση του αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.

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Νέο γύρο διπλωματικών επαφών για την εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ολοκλήρωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς ωστόσο να προκύψει μέχρι στιγμής συμφωνία που να ξεπερνά το βασικό αδιέξοδο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η συνάντηση του Κούσνερ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις επαφές του με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο, με το ζήτημα του αφοπλισμού της οργάνωσης και της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα να παραμένει στο επίκεντρο των διαφωνιών.



Όπως μεταδίδει το Reuters, Ο Κούσνερ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του στην Αίγυπτο με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, με στόχο την αναβίωση του σχεδίου. Το σχέδιο έχει περιέλθει σε τέλμα, καθώς το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και έχει καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα, παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, ενώ και η Χαμάς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της.

Καμία πρόοδος στην Ιερουσαλήμ

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει να παραδώσει σταδιακά τα όπλα της, βάσει ενός οδικού χάρτη 15 σημείων που παρουσίασε το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης του, με στόχο την προώθηση του σχεδίου του προέδρου, καθώς ο ισραηλινός στρατός θα αποσύρεται από τη Γάζα.

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Η Χαμάς δήλωσε ότι συμφώνησε με τον οδικό χάρτη, αλλά η εφαρμογή του εξαρτάται από το εάν το Ισραήλ θα τηρήσει πρώτα τις δικές του δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων τον τερματισμό των επιθέσεων και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Νετανιάχου, του οποίου ο κυβερνητικός συνασπισμός βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ ενόψει των εθνικών εκλογών του Οκτωβρίου, απέρριψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τον οδικό χάρτη, επιμένοντας ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως.

🇮🇱 🇵🇸 🇺🇸 Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and US envoy Jared Kushner discussed putting an American general in charge of verifying Hamas's disarmament on Monday, an Israeli official said, as the premier insisted there would be no pullout from Gaza until then ➡️… pic.twitter.com/kQ7gs2a15s — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2026

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στη συνάντηση, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές πως ο στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τη γραμμή οριοθέτησης που προβλέπεται στην εκεχειρία του Οκτωβρίου και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη Γάζα, όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Αυτό περιλαμβάνει και τη στοχοποίηση όσων συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Η Χαμάς έχει απαιτήσει από το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία, ενώ οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με τη σειρά με την οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

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Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα και τον ισραηλινό στρατό, περισσότεροι από 1.200 Παλαιστίνιοι και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Συμβούλιο Ειρήνης. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση του Κούσνερ με τον Νετανιάχου διήρκεσε αρκετές ώρες.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Νικολάι Μλαντένοφ, απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, ο οποίος θεωρείται ευρέως ότι ηγείται των προσπαθειών για την εφαρμογή του σχεδίου, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

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Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου και ο Κούσνερ συμφώνησαν κατά τη συνάντηση πως η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν θα ξεκινήσει έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών όπλων.

Σε ανακοίνωση που χαρακτήριζε τη συνάντηση «βαθιά και εποικοδομητική», το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Ισραήλ και το Συμβούλιο Ειρήνης θεωρούν πως ο αφοπλισμός της Γάζας θα πρέπει να γίνει «άμεσα και να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ανοικοδόμηση».

Ανέφερε επίσης ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με το Συμβούλιο Ειρήνης να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση, καθώς και μια δεύτερη ομάδα εργασίας που θα επικεντρωθεί στην αποχέτευση, το καθαρό νερό και άλλα ζητήματα δημόσιας υγείας στη Γάζα.

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