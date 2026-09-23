Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσιάζει ένα εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης για τη Γάζα, ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει 66 έργα για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και διακυβέρνηση της περιοχής.

Η πρόταση στοχεύει στην αποκατάσταση των υποδομών, την οικονομική ενίσχυση και τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, με έμφαση στην παλαιστινιακή διοίκηση.

Για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η υλοποίηση του σχεδίου παραμένει εξαρτημένη από την επίλυση πολιτικών εμποδίων, τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς, καθώς και την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης από διεθνείς δωρητές.

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Ένα εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης για τη Γάζα, συνολικού ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόκειται να παρουσιάσει το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συνεδρίαση των μελών του την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Axios.

Η πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 66 έργα και αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα για την εικόνα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι πρώτοι μήνες της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Γάζας.

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Το σχέδιο αποτελεί προϊόν εργασίας ενός έτους από δεκάδες ανθρώπους, τόσο στο Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο συμμετέχουν 28 χώρες, όσο και στην παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση. Προβλέπει χρηματοδότηση για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση ερειπίων, επισκευή νοσοκομείων, οικονομική ανάκαμψη, αλλά και ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης περιέγραψε τον στόχο της πρότασης λέγοντας ότι «το σχέδιο δείχνει πώς θα δημιουργηθεί μία κυβέρνηση από το μηδέν, μία οικονομία από τα ερείπια και ένα έδαφος από την καταστροφή».

Το συνολικό ύψος των υλικών ζημιών στη Γάζα υπολογίζεται από το σχέδιο σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ για την πλήρη ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της περιοχής εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι έξι βασικοί τομείς του σχεδίου

Τα 66 έργα χωρίζονται σε έξι βασικές κατηγορίες: ανάπτυξη υποδομών, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη, ψηφιακό μετασχηματισμό, νομικές υποθέσεις, καθώς και ειρήνη και ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται στις υποδομές, με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Από αυτό το ποσό, περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια προβλέπονται για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατομμύρια για την απομάκρυνση ερειπίων και μη εκραγέντων εκρηκτικών, 50 εκατομμύρια για την αποκατάσταση νοσοκομείων και 30 εκατομμύρια για την επισκευή του σοβαρά κατεστραμμένου οδικού δικτύου της Γάζας.

Παράλληλα, προβλέπεται η επισκευή των συνοριακών περασμάτων, η αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, η εγκατάσταση 25.000 φορητών συστημάτων ηλιακής ενέργειας, καθώς και η μόνιμη κάλυψη σηράγγων που βρίσκονται κάτω από σημεία όπου προβλέπεται να υλοποιηθούν έργα ανασυγκρότησης κατά προτεραιότητα.

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Τα έργα που αφορούν την ασφάλεια υπολογίζεται ότι θα απορροφήσουν περίπου 885 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας ένα ακόμη από τα σημαντικότερα σκέλη της πρότασης. Ειδικότερα, περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια προορίζονται για τη δημιουργία μόνιμης και οχυρωμένης εγκατάστασης στη Ράφα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 5.000 μέλη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF).

Επιπλέον, 140 εκατομμύρια δολάρια προβλέπονται για την πρόσληψη, εκπαίδευση, εξοπλισμό και ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας. Άλλα 120 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την κινητοποίηση της παλαιστινιακής αστυνομίας. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι από τη Γάζα έχουν ήδη επιλεγεί και ελεγχθεί προκειμένου να ενταχθούν στη νέα αστυνομική δύναμη της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ έχει εμποδίσει μέχρι στιγμής την έξοδό τους από τη Γάζα και τη μετάβασή τους στην Αίγυπτο για εκπαίδευση.

Παράλληλα, 20 εκατομμύρια δολάρια προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν πρόγραμμα επαναγοράς όπλων. Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στη Χαμάς και σε μέλη άλλων ένοπλων οργανώσεων να παραδώσουν όπλα και πυρομαχικά, τα οποία στη συνέχεια θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο.

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Σύμφωνα με την πρόταση, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει τελικά τη διαχείριση των συνοριακών περασμάτων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τόσο για τη διακίνηση εμπορευμάτων όσο και για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Στέγαση για τους εκτοπισμένους, ψηφιακές υποδομές και οικονομία

Μία από τις άμεσες προτεραιότητες του σχεδίου είναι η απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τις σκηνές όπου διαμένουν σήμερα. Περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια έχουν προβλεφθεί για την τοποθέτηση μεμονωμένων τροχόσπιτων για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χρηματοδοτήσουν πιλοτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Γειτονιά των Εμιράτων» στην περιοχή της Ράφα. Το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία οικισμού που θα μπορεί να στεγάσει 50.000 ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ζουν σε σκηνές, με αυτόνομες υποδομές και παροχές.

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Το σχέδιο προβλέπει ακόμη περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας. Η πρόταση δεν περιορίζεται στην παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Στόχος της είναι παράλληλα να δημιουργηθούν οι βασικές υποδομές για μια λειτουργική παλαιστινιακή διοίκηση και να επανεκκινήσει ο ιδιωτικός τομέας στη Γάζα.

Στα έργα περιλαμβάνονται η δημιουργία συστήματος ψηφιακής ταυτότητας, ψηφιακών πληρωμών, δικτύου 4G, ηλεκτρονικών συστημάτων για την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και επιχορηγήσεων για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενός νέου επενδυτικού ταμείου για τη Γάζα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η διαδικασία ανάκαμψης θα πρέπει να έχει παλαιστινιακή ηγεσία και να βασίζεται στην αρχή της «παλαιστινιακής κυριότητας».

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Τα πολιτικά εμπόδια

Η υλοποίηση του σχεδίου προϋποθέτει τη συνεργασία τόσο του Ισραήλ όσο και της Χαμάς. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν σε ορισμένες πτυχές της πρότασης που είχαν συζητηθεί προηγουμένως, ωστόσο μέχρι στιγμής αρνήθηκε να ξεκινήσει την εφαρμογή της, κυρίως λόγω εσωτερικών πολιτικών παραμέτρων ενόψει των εκλογών.

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Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν στην αποστρατιωτικοποίησή της, όμως η δέσμευση αυτή δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 14 ημερών πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποστρατιωτικοποίησης.

Το Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι μετά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, η διαδικασία ανάκαμψης της Γάζας θα μπορούσε να ξεκινήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θεωρείται πιθανό οι εκλογές να μην οδηγήσουν σε ξεκάθαρο νικητή. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να προκύψει υπηρεσιακή κυβέρνηση και νέο πολιτικό αδιέξοδο, εξέλιξη που θα μπορούσε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή της πρότασης για τη Γάζα.

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Το ζήτημα της χρηματοδότησης

Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρημάτων. Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση δεν έχουν εξασφαλίσει το σύνολο των 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτούνται για το πρώτο εξάμηνο του σχεδίου.

Αξιωματούχοι του Συμβουλίου Ειρήνης υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ολόκληρο το ποσό από τη στιγμή που η νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας. Οι ίδιοι εξέφρασαν την πεποίθηση ότι, εφόσον ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια, οι χώρες-δωρητές θα κινητοποιηθούν και θα χρηματοδοτήσουν τα επιμέρους έργα του σχεδίου.

Στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ειρήνης που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 35 χώρες. Μεταξύ αυτών θα βρίσκονται εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αρκετών κρατών-μελών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είχε την ηγεσία των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης για τη Γάζα, καθώς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Τους συμμετέχοντες αναμένεται επίσης να ενημερώσουν ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης, Νικολάι Μλαντένοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης Αλί Σαάθ, ο διοικητής των Δυνάμεων Ασφάλειας της Παλαιστίνης (ISF), στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς, καθώς και οι σύμβουλοι του Συμβουλίου Ειρήνης Γιακίρ Γκαμπάι, Λιράν Τάνκμαν, Άριε Λάιτστοουν και Τζος Γκρούνμπαουμ.

Με πληροφορίες από Axios