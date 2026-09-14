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Ο υπουργός κατηγόρησε τους δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «NAZA» για προδοσία και προσπάθεια πρόκλησης βλάβης στην πατρίδα τους.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ανώνυμες μαρτυρίες μελών του ισραηλινού στρατού για τον τρόπο χρήσης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες της ταινίας περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα.

Άλλοι ισραηλινοί υπουργοί εξαπέλυσαν επίσης επιθέσεις κατά των δημιουργών, χαρακτηρίζοντας τη δράση τους πηγή αμηχανίας για το κράτος.

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Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ απείλησε ότι θα κινήσει τις διαδικασίες για την αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητας των σκηνοθετών του «NAZA», Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. Υπενθυμίζεται ότι το ντοκιμαντέρ απέσπασε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας.

«Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους σκηνοθέτες, ανέφερε μέσω X ο Ζοχάρ, ο οποίος κατηγόρησε τους δημιουργούς της ταινίας ότι θέλουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», κάτι που, όπως λέει, συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

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Δεν είναι ο μόνος. Και άλλοι υπουργοί εξαπέλυσαν επίθεση στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, δύο ερευνητές δημοσιογράφους που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και για βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» (2024), που αφορούσε τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!», έγραψε στο X ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι νομικά δυνατή στο Ισραήλ, αν και σπάνια εφαρμόζεται. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από άτομα που έδειξαν έλλειψη «νομιμοφροσύνης», διαπράττοντας για παράδειγμα πράξεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Επιπλέον, ο νόμος διευρύνθηκε το 2023 ώστε να αφορά και άτομα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία». Συγκεκριμένα, απαιτείται ο υπουργός Εσωτερικών να υποβάλει σχετικό αίτημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης να το εγκρίνει και τα δικαστήρια να το επικυρώσουν.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν αμάχους στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Στην 80λεπτη ταινία, οι μάρτυρες περιγράφουν πώς διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεψαν στον ισραηλινό στρατό να εντοπίζει, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, ύποπτα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους, και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως στα σπίτια τους.

Μετά την προβολή της ταινίας στη Βενετία, όπου καταχειροκροτήθηκε για 25 λεπτά -που καταγράφεται ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ- ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε τη θέση του απορρίπτοντας «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα.

«Ειλικρινά, δεν είναι καθόλου εύκολο να βρίσκομαι εδώ, σκεπτόμενος όλους εκείνους τους Ισραηλινούς πολιτικούς και δημοσιογράφους που αυτή τη στιγμή επιτίθενται στην ταινία και απορρίπτουν όσα παρουσιάζει, χωρίς καν να την έχουν δει», δήλωσε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Αμπραχάμ, παραλαμβάνοντας το βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ