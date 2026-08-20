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Στον γάμο παρευρέθηκαν επίσης αρκετοί πρώην όμηροι που είχαν κρατηθεί μαζί με τον γαμπρό ή είχαν απελευθερωθεί κατά την ίδια περίοδο.

Ο Κοέν είχε απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και παρέμεινε αιχμάλωτος στη Γάζα για 505 ημέρες υπομένοντας σκληρές συνθήκες.

Η σύζυγός του, η οποία επέζησε από την επίθεση κρυβόμενη, έδωσε επί μήνες δημόσιο αγώνα για την απελευθέρωση του συντρόφου της.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025, λίγο καιρό μετά την επιστροφή του Ελία στην ελευθερία και την ολοκλήρωση της αιχμαλωσίας του.

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Ο πρώην όμηρος της Χαμάς Ελία Κοέν παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ζιβ Αμπούντ, εχθές 19/8 σε μια συγκινητική γαμήλια τελετή, όπου έδωσαν το «παρών» φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού.

Παρευρέθηκαν επίσης και αλλά Ισραηλινοί που υπήρξαν όμηροι, όπως ο Ελί Σαραμπί και ο Αλόν Όχελ, οι οποίοι κρατούνταν μαζί με τον Κοέν για μήνες σε σήραγγα στη Γάζα, ο Ομέρ Σεμ-Τοβ, ο οποίος απελευθερώθηκε μαζί με τον Κοέν και έκτοτε έγιναν στενοί φίλοι, ο Εβιατάρ Νταβίντ που απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και η Νόα Αργκαμάνι που διασώθηκε το καλοκαίρι του 2024 στην περιοχή Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας.

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Η ιστορία αγάπης του Ελία και της Ζιβ είναι μία από τις πιο γνωστές από την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν τρομοκρατική επίθεση στο νότιο Ισραήλ και ειδικότερα στα κιμπούτς και το φεστιβάλ Nova, όπου βρισκόταν το ζευγάρι.

Το χρονικό της απαγωγής

Ο Κοέν απήχθη ενώ έχει κρυφτεί κάτω από στοίβα νεκρών σωμάτων σε υπαίθριο καταφύγιο στο Κιμπούτς Ρέιμ, κοντά στο χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova. Πυροβολήθηκε στο πόδι και αιχμαλωτίστηκε μαζί με άλλους τρεις ομήρους, τους Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν (δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 2024 στη Ράφα), Αλόν Όχελ και Ορ Λεβί.

Σε μαρτυρία του, ο Ελίγια Κοέν ανέφερε ότι την ώρα που τον έσπρωχναν στο καρότσα ενός αγροτικού οχήματος, οι τρομοκράτες πυροβόλησαν ανελέητα το μέρος όπου είχαν βρει καταφύγιο. Για αυτό, πίστευε ότι η σύντροφός του, Ζιβ που κρυβόταν στο ίδιο σημείο, είχε δολοφονηθεί. Ήταν μία από τις ελάχιστες επιζήσασες. Είχε σωθεί γιατί κρύφτηκε κάτω από τα πτώματα.

«Έψαχνα τον Ελίγια και δεν τον έβρισκα. Νόμιζα ότι τον είχαν δολοφονήσει, και αργότερα είδα σε βίντεο ότι τον οδήγησαν ζωντανό στη Γάζα», είχε αποκαλύψει η Ζιβ.

Eliya Cohen was held hostage by Hamas for 505 days.



Ziv Abud was at the Nova Music Festival, just like Eliya, and survived by hiding in a pile of bodies.



Eliya didn’t know until he returned that Ziv, his fiancée, survived the massacre.



Today, the two finally got married.… pic.twitter.com/64txi36quM Advertisement August 19, 2026

Δεν τα παράτησε ποτέ. Σε αυτές τις 505 μέρες αιχμαλωσίας, έδωσε δημόσιο αγώνα για την απελευθέρωσή του. Σε μια συγκινητική και συμβολική κίνηση, είχε φορέσει ένα κόκκινο βραδινό φόρεμα και είχε καθίσει απέναντι από μια φωτογραφία του Κοέν σε ένα ρομαντικό τραπέζι στρωμένο στην παραλιακή λεωφόρο του Τελ Αβίβ.

«Πότε θα νικήσει η αγάπη το κακό;»

«Πότε θα νικήσει η αγάπη το κακό; Πότε θα επιστρέψουν ο Ελιά και οι υπόλοιποι 114 όμηροι στο Ισραήλ;» ρωτούσε τότε η νεαρή Ζιβ Αμπούντ.

Ο αγαπημένος της κρατήθηκε όμηρος στη Γάζα για 505 ημέρες, υποφέροντας από βασανιστήρια και λιμοκτονία, ενώ έφερε τραύματα και εγκαύματα. Απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025, δέκα ημέρες μετά την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων.

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Πλέον, το ζευγάρι δεν κινδυνεύει και μπορεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή γεμάτη ελπίδα και όμορφες αναμνήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ξεχάσουν όσα βίωσαν και τους φίλους που έχασαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης. Ένα νέο μέλλον όμως ξημερώνει για τη Ζιβ και τον Ελία.

Με πληροφορίες από Times of Israel, New York Post

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