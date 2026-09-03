Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, επιδιώκει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για την αναγκαστική μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μετακίνηση του πληθυσμού αποτελεί τη μόνη λύση για την περιοχή και δηλώνει πως η ισραηλινή κυβέρνηση είναι έτοιμη για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η προοπτική αυτή έχει καταδικαστεί διεθνώς ως πιθανό έγκλημα πολέμου, ενώ η υλοποίηση του σχεδίου θα απέκλειε την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συνέχιση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζα με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επαναφέρει το Ισραήλ στα σχέδια εκτοπισμού των Παλαιστινίων από την Λωρίδα της Γάζας, με τον υπ. Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατς να δηλώνει πως επιδιώκει να λάβει την στήριξη και το πράσινο φως από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σημειώνεται πως μια κίνηση τέτοια κίνηση, έχει καταδικαστεί ευρέως ως πιθανό έγκλημα πολέμου από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκε από το Τελ Αβίβα κατά την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του πολέμου στην Γάζα αλλά και όταν είχε διατυπωθεί από τον ίδιο τον Τραμπ, κατά τον παρουσίαση και των δικών του σχεδίων για την μετατροπή του παλαιστινιακού θύλακα σε…νέα ριβιέρα της Μ.Άνατολής.

Φυσικά η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου πέραν των πρακτικών δυσκολιών- άρνηση των κατοίκων να εγκαταλείψουν τα εδάφη, άρνηση γειτονικών χωρών αν δεχθούν τους Παλαιστινίους- θα έβαζε οριστικά «ταφόπλακα» και στην παραμικρή ελπίδα ίδρυσης Παλαιστινιακού Κράτους.

Advertisement

Advertisement

Ο Ισραέλ Κατς πάντως, δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian, ότι «δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα τελικά χωρίς αυτή τη μετανάστευση», κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώθηκε από τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet και την εφημερίδα Yedioth Ahronoth. Ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είναι «οργανωμένη και έτοιμη να τους απομακρύνει διά θαλάσσης, αέρος και με κάθε δυνατό τρόπο».

Ο Τραμπ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο ανάληψης του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ στις αρχές του 2025 —σχέδιο που θα περιλάμβανε την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από την περιοχή— ωστόσο έκτοτε έχει υπαναχωρήσει από αυτή την ιδέα. Ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, το οποίο εκπόνησε ο Λευκός Οίκος πέρυσι, δεν προέβλεπε την απέλαση των Παλαιστινίων, μια ενέργεια που θα εκλαμβανόταν ευρέως ως εθνοκάθαρση.

Ωστόσο, ο Κατζ δήλωσε την Τετάρτη ότι πίστευε πως η αμερικανική υποστήριξη θα μπορούσε να μεταβάλει την περιφερειακή κοινή γνώμη υπέρ της αναγκαστικής μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Ανέφερε ότι η έγκριση του Τραμπ ήταν καθοριστικής σημασίας για να πειστούν οι γειτονικές χώρες να δεχθούν Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Κάθε χώρα που προτίθεται να τους δεχτεί επιθυμεί την αμερικανική στήριξη», δήλωσε. «Ο Τραμπ δεν το έχει ακυρώσει προς το παρόν. Το έχει «παγώσει»».

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα της εφημερίδας Guardian για σχολιασμό σχετικά με το αν ο Τραμπ εξακολουθεί να διεξάγει συνομιλίες για τις προτάσεις του Ισραήλ περί αναγκαστικής εκκένωσης της Λωρίδας της Γάζας από τον πληθυσμό της.

Ο Κατζ αναφέρθηκε ειδικότερα στην Αίγυπτο, η οποία, όπως είπε, άσκησε πιέσεις στην Ουάσιγκτον ώστε να αντιταχθεί στην αναγκαστική εκτόπιση του παλαιστινιακού πληθυσμού. «Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει αποκλειστεί», δήλωσε. «Συζητείται συνεχώς, ακόμη και τώρα, και πιστεύω ότι τελικά δεν υπάρχει άλλη λύση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων».

Advertisement

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω μιας έντονης προεκλογικής περιόδου στο Ισραήλ, κατά την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι δεξιοί σύμμαχοί του απευθύνονται στους ψηφοφόρους ζητώντας τη λήψη πιο σκληρών μέτρων κατά των Παλαιστινίων.

Ορισμένες από τις τοποθετήσεις αυτές υπήρξαν ανοιχτά εμπρηστικές και σκληρές. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ανήρτησε στην πλατφόρμα X βίντεο από γυναικείες φυλακές, δηλώνοντας ότι ο ίδιος ευθύνεται για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Όταν μια κρατούμενη τού είπε ότι δεν λάμβαναν ιατρική φροντίδα, δεν είχαν πρόσβαση σε ντους και δεν έπαιρναν καθαρά ρούχα, ο Μπεν-Γκβιρ απάντησε: «Οι καλές συνθήκες στις φυλακές τελείωσαν. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση και εγώ φέρω την άμεση ευθύνη για τα πάντα. Είμαι ικανοποιημένος με αυτές τις συνθήκες».

Advertisement

Την Τετάρτη, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε ισραηλινό στρατιωτικό φυλάκιο κοντά στην «κίτρινη γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα αποσυρθεί από τη γραμμή αυτή προτού αφοπλιστεί η Χαμάς, παρά τις εκκλήσεις για σταδιακή αποχώρηση που θα διευκόλυνε την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την οργάνωση.

«Ελέγχουμε την περιοχή και παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε τον στόχο μας: τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Advertisement