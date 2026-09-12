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Η σκηνοθέτις αφιέρωσε το βραβείο της στην ανάδειξη της περιορισμένης εκπροσώπησης των γυναικών στον κινηματογραφικό χώρο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Μάγκι Τζίλενχαλ.

Ο Αργυρός Λέοντας απονεμήθηκε στην ταινία «Possible Love» του Λι Τσανγκ-ντονγκ, ενώ το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ έλαβε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.

Το βραβείο σκηνοθεσίας δόθηκε στον Ιλια Χρζανόφσκι για την ταινία «Dau», ενώ ο Τζον Μάλκοβιτς και η Ματίλντε Αρσέλ διακρίθηκαν με τα βραβεία ερμηνείας.

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Μεγάλη νικήτρια του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας που έριξε αυλαία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με την τελετή απονομής των βραβείων -τα οποία είχαν και ελληνικό χρώμα- αναδείχτηκε η Δανοαιγύπτια Μέι Ελ Τούκι, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα για το «Woman Unknown» –την μοναδική ταινία του διαγωνιστικού τμήματος που σκηνοθετήθηκε αποκλειστικά από γυναίκα.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Μαρί, μιας νεαρής νταντάς και οικιακής βοηθού, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον εύπορο χήρο για τον οποίο εργάζεται. Η Μαρί, όμως, κρύβει ένα μυστικό, ότι κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν Γερμανό στρατιώτη.

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Στη συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία της, η Ελ Τούκι αναφέρθηκε στην περιορισμένη παρουσία γυναικών στο διαγωνιστικό τμήμα, ζήτημα που είχε επισημάνει ήδη από την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ και η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Μάγκι Τζίλενχαλ. «Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή για αυτή τη μεγάλη τιμή και ιδιαίτερα εσένα, Μάγκι, που χρησιμοποίησες τη φωνή σου για να αναδείξεις την έλλειψη ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες σκηνοθέτιδες στον χώρο μας», δήλωσε η Ελ-Τούκι.

Ο Αργυρός Λέοντας – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής δόθηκε στο «Possible Love» του Λι Τσανγκ-ντονγκ, που ακολουθεί τη ζωή δύο παντρεμένων ζευγαριών διαφορετικών κοινωνικών τάξεων στην Νότια Κορέας. «Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η έννοια της εργασίας χάνει σταδιακά το νόημά της και οι ανθρώπινοι δεσμοί διαρρηγνύονται ολοένα και περισσότερο», είπε ο Λι Τσανγκ-ντονγκ. «Έκανα αυτή την ταινία για να θέσω το ερώτημα τι μπορεί και τι οφείλει να κάνει ο κινηματογράφος σε καιρούς σαν αυτούς». Η ταινία η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην κούρσα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στο «ΝΑΖΑ», το μοναδικό ντοκιμαντέρ μεταξύ των 21 ταινιών του φετινού διαγωνιστικού -και μεγάλο φαβορί- των βραβευμένων με Όσκαρ για το «No Other Land» Ισραηλινών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, που πραγματεύεται τη σύγκρουση στη Γάζα. «Ειλικρινά, δεν είναι καθόλου εύκολο να βρίσκομαι εδώ, σκεπτόμενος όλους εκείνους τους Ισραηλινούς πολιτικούς και δημοσιογράφους που αυτή τη στιγμή επιτίθενται στην ταινία και απορρίπτουν όσα παρουσιάζει, χωρίς καν να την έχουν δει», δήλωσε ο Αμπραχάμ.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απέσπασε η ταινία «Dau» του Ρώσου Ιλια Χρζανόφσκι -διάρκειας τριών ωρών και 15 λεπτών, πάνω στην οποία εργάζεται εδώ και δύο δεκαετίες-που αφηγείται την ιστορία του νομπελίστα φυσικού Λεβ Λαντάου, με πρωταγωνιστή τον διεθνούς φήμης αρχιμουσικό Θεόδωρο Κουρεντζή και την Μαρία Ναυπλιώτου. Ο σκηνοθέτης αφιέρωσε το βραβείο στους Ουκρανούς και στην μητέρα του.

Επιβεβαιώνοντας πλήρως τα προγνωστικά, ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε το Coupe Volpi Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για τον ρόλο ενός εκκεντρικού πράκτορα της CIA στην ταινία «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα -ρόλο που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα του 72χρονου ηθοποιού στα Όσκαρ.

Ο Μάλκοβιτς δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής, καθώς βρίσκεται στο Μόντρεαλ για τα γυρίσματα άλλης ταινίας και ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή για τη βράβευση του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για αυτό το βραβείο, το οποίο έχει απονεμηθεί σε τόσους σπουδαίους ηθοποιούς στις 83 διοργανώσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας που προηγήθηκαν».

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Το Coupe Volpi Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στην Ματίλντε Αρσέλ για την ταινία «Woman Unknown». Η Δανή ηθοποιός κέρδισε αμέσως τη συμπάθεια του κοινού με τη χαριτωμένα αμήχανη ομιλία της. Σήκωσε το βραβείο της και λίγο αργότερα είπε: «… Θα το αφήσω κάτω για λίγο. Είναι απίστευτα βαρύ!».

«Είναι ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος σε ταινία, η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε κινηματογραφικό φεστιβάλ και η πρώτη φορά που κερδίζω κινηματογραφικό βραβείο», είπε η Άρσελ με δάκρυα στα μάτια. «Αισθάνομαι τεράστια τιμή και πολύ τυχερή που όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στη Βενετία, μαζί με εσάς, ανθρώπους που θεωρώ τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες, ηθοποιούς και ηθοποιούς του κόσμου και τους οποίους θαυμάζω σε όλη μου τη ζωή. Θα μπορούσα να τσιμπήσω τον εαυτό μου για να βεβαιωθώ ότι δεν ονειρεύομαι, αλλά, αν είναι όνειρο, πραγματικά δεν θέλω να ξυπνήσω».

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Το Βραβείο Σεναρίου έλαβαν Στεφάν Μπριζέ, Κοραλί Αμεντέο και Ολιβιέ Γκορς για το «Un Bon Petit Soldat».

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες απέσπασε η Ζακλίν Λέντζου για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίας της «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», που διαδραματίζεται στην Αθήνα με ηρωίδα την 15χρονη Τζο και αφηγείται μια ιστορία εμπνευσμένη από τον Δεκέμβριο του 2008.

Με πληροφορίες από Variety

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