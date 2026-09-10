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Περισσότερο από το 70% των εισιτηρίων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, αναδεικνύοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης.

Η ταινία σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο συγκεντρώνει πλήθος υπερηρώων, συμπεριλαμβανομένων των Avengers, των X-Men και των Fantastic Four, ενάντια στον Victor Von Doom.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel υποδυόμενος τον νέο ανταγωνιστή, ενώ συμμετέχουν επίσης πολλοί γνωστοί ηθοποιοί από προηγούμενες παραγωγές.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου, αποτελώντας ένα κομβικό κεφάλαιο για το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος.

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Η υπερπαραγωγή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel «Avengers: Doomsday», έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά, τρεις μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Disney, πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.

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Πρόκειται για το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών που αποκάλυψε πρόσφατα η Disney στο συνέδριο CinemaCon, υποσχόμενο τις «μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο καθηλωτικές» προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τα στοιχεία των προπωλήσεων για το «Doomsday» ανακοινώθηκαν από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της Walt Disney Company, Χιου Τζόνστον στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, όπως αναφέρει το Variety.

Τα σύμπαντα συγκρούονται και το Saga του Multiverse ξεκινά το τελευταίο της κεφάλαιο στην ταινία «Avengers: Η Άνοδος του Doctor Doom». Αγαπημένοι ήρωες από τρία διαφορετικά σύμπαντα θα βρεθούν σε μια μοιραία πορεία σύγκρουσης και τελικά θα αντιμετωπίσουν μια υπαρξιακή απειλή, διαφορετική από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Αυτή η επική ταινία θα θέσει τα θεμέλια για το μέλλον του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των ‘Αντονι και Τζο Ρούσο, η ταινία συγκεντρώνει ένα πρωτοφανές πλήθος υπερηρώων της Marvel, από τους Avengers και τους Fantastic Four, μέχρι τους Thunderbolts και τους X-Men. Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον πλέον αμείλικτο εχθρό που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ, τον Victor Von Doom.

Στον ρόλο του κακού του MCU επιστρέφει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή μετά τον θάνατο του Tony Stark/Iron Man στο φινάλε του «Avengers: Endgame».

Παράλληλα, ο Κρις Έβανς επανέρχεται ως Steve Rogers/Captain America και ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, πλαισιωμένοι από τον Πολ Ραντ (Ant-Man), τη Λετίσια Ράιτ (Black Panther), τον Σεμπάστιαν Σταν (Winter Soldier), τον Τομ Χίντλστον (Loki) και τον Σίμου Λιου (Shang-Chi).

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Επιπλέον το «Doomsday» αποτελεί την ένταξη στο MCU σειράς ηθοποιών από το σύμπαν των «X-Men» της Fox, μετά την εξαγορά της από τη Disney. Στους γνώριμους ρόλους τους επιστρέφουν οι Πάτρικ Στιούαρτ (Professor X), Ίαν ΜακΚέλεν (Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (Cyclops), Κέλσι Γκράμερ (Beast), Ρεμπέκα Ρομέιν (Mystique), ‘Αλαν Κάμινγκ (Nightcrawler), αλλά και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit.

Το «παρών» δίνουν επίσης οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Fantastic Four: First Steps», Πέδρο Πασκάλ ως Mister Fantastic, Βανέσα Κίρμπι ως Invisible Woman, Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και Έμπον Μος-Μπάκραχ ως Thing, όπως και το καστ των «Thunderbolts», συμπεριλαμβανομένων των Φλόρενς Πιου (Yelena Belova), Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Red Guardian), Λιούις Πούλμαν (Sentry), Γουάιατ Ράσελ (U.S. Agent) και Χάνα Τζον-Κέιμεν (Ghost).

Η ταινία με τίτλο «Εκδικητές: Η Άνοδος του Doctor Doom» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου.

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