Δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο teaser της ταινίας «Avengers: Doomsday», το οποίο ενθουσίασε, σύμφωνα με το Variety, πολλούς φαν της Marvel, καθώς στα πλάνα που αποκαλύφθηκαν, ο Thor έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εμφάνιση του στο αμφιλεγόμενο «Thor: Love and Thunder» του 2022 που σηματοδότησε την τελευταία εμφάνιση του Κρις Χέμσγουορθ στον ρόλο του Θεού του Κεραυνού.

Ενώ το «Love and Thunder» έκανε εισπράξεις 760 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το καλοκαίρι του 2022, η ταινία δίχασε τους φαν, ενώ και ο ίδιος ο ηθοποιός δήλωνε τον Μάιο του 2024 στο Vanity Fair: «Παρασύρθηκα από τους αυτοσχεδιασμούς και την τρέλα και έγινα παρωδία του εαυτού μου».

Το νέο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του Captain America (Κρις Έβανς) στο πρώτο teaser -κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους κατά τη διάρκεια των προβολών του «Avatar: Fire and Ash»-, αποκαλύπτει για τον ήρωα την ύπαρξη ενός παιδιού.

Ο Thor φαίνεται να προσεύχεται στον πατέρα του, Odin, ζητώντας τη δύναμη να κρατήσει ασφαλή την υιοθετημένη κόρη του Love, καθώς προετοιμάζεται να επανενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ).

Παράλληλα, προσφέρει μια σύντομη ματιά της Love, την οποία υποδύεται ξανά η κόρη του πρωταγωνιστή, Ίντια Ρόουζ Χέμσγουορθ, να εμφανίζεται λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία σε σύγκριση με την πρώτη της εμφάνιση στο «Thor: Love and Thunder» το 2022.

«Όταν ακόμα και ένας θεός πρέπει να προσευχηθεί για δύναμη», αναφέρουν στη λεζάντα της ανάρτησής τους στο Instagram οι σκηνοθέτες της ταινίας, Τζο και Άντονι Ρούσο.

Η συμμετοχή του Χέμσγουορθ στο «Avengers: Doomsday» είχε ανακοινωθεί από τις αρχές του έτους, μαζί με μια πλειάδα άλλων σταρ της Marvel. Ο Thor θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Doctor Doom, έχοντας στο πλευρό του, τους Κρις Έβανς, Άντονι Μακί, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ (Paul Rudd), Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ και Σίμου Λίου (Simu Liu).

Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα crossover στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς θα ενώσει τους Avengers με τους πρωταγωνιστές των «Fantastic Four», Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ, αλλά και με το καστ των «Thunderbolts», Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κέιμ και Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman).

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και χαρακτήρες από το σύμπαν των «X-Men», με πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, ‘Αλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιτζ. Το «Avengers: Doomsday» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.