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Μια διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή που ανακαλύψαμε το 2022 με την εμφάνιση του στην μικρού μήκους ταινία της της Εύης Καλογηροπούλου «Στον Θρόνο του Ξέρξη», έρχεται να μας θυμίσει η επαναπροβολή του φιλμ στο Onassis Channel στο YouTube και στο ERTFLIX.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην 61η Εβδομάδα Κριτικής (Semaine de la Critique) του 75ου Φεστιβάλ Καννών (2022), όπου και έλαβε το βραβείο του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου Canal+, ενώ στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Μέχρι σήμερα έχει προβληθεί σε πάνω από 20 χώρες και 40 φεστιβάλ.

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Η ιστορία εκτυλίσσεται με φόντο τα Ναυπηγεία του Περάματος, όπου η σωματική επαφή έχει απαγορευτεί και οι ανθρώπινες σχέσεις μετατρέπονται σε παράξενες προσομοιώσεις εγγύτητας και καταπιεσμένης επιθυμίας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης -ο πατέρας του οποίου είχε εργαστεί στο Πέραμα– υποδύθηκε τον Γιώργο, τον παλαιότερο εργάτη και υπεύθυνο του ναυπηγείου, που μία φορά το μήνα, κάνει τη διαδρομή από το Πέραμα, απέναντι στη Σαλαμίνα. Ο ίδιος, όπως και οι νέοι εργάτες, κοιτάζουν μία στο βουνό του Περάματος, μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν.

Όσο για τον τίτλο, σε μία από τις κορυφές του όρους Αιγάλεω που εντάσσονται στον Δήμο Περάματος, ο οποίος στην αρχαιότητα ονομαζόταν Αμφιάλη, θεωρείται πως βρισκόταν η θέση από την οποία ο Ξέρξης παρακολούθησε τη συντριβή του στόλου των Περσών στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ. Η κορυφή αυτή αποκαλείται από τους κατοίκους της περιοχής «Θρόνος του Ξέρξη».

Παίζουν οι Γιώργος Μαζωνάκης, Άντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια Ντάνια, Λορένζο Σαρζάν, Kevin Zans Ansong, Jordan Genidogan και Βασίλης Κουτσογιάννης.