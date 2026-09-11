Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με επίκεντρο τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και την προσαγωγή δύο γιατρών στον εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αντιφάσεις μεταξύ των καταθέσεων και των ευρημάτων από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ιατρείου.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εντόπισε μη αδειοδοτημένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον χώρο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με την ανάλυση κατασχεθέντων ψηφιακών μέσων και τη συνδρομή ειδικού αιματολόγου, ενώ η οικογένεια του θανόντος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, για την έρευνα γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ενώ παράλληλα οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Σε βάρος του ζεύγους των γιατρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ο εισαγγελικός λειτουργός που χειρίζεται την υπόθεση καλείται να εξετάσει το σύνολο των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η Ασφάλεια Αθηνών, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας.

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Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα δημιουργούν ερωτήματα τόσο για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του γνωστού τραγουδιστή όσο και για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την υπόθεση, δεν αναμένεται να εκδοθεί σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οι ιατροδικαστές, σε συνεννόηση με τις ανακριτικές Αρχές, φέρονται να έχουν ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προτού καταλήξουν στα οριστικά συμπεράσματά τους σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καθυστερεί η διαδικασία με τους δύο γιατρούς

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές εξελίξεις. Οι δύο συλληφθέντες γιατροί αναμενόταν να μεταβούν από νωρίς το πρωί στις δικαστικές Αρχές, ωστόσο η διαδικασία φαίνεται πως παρουσιάζει καθυστέρηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κατηγορητήριο διευρύνεται με επιπλέον κατηγορίες, οι οποίες δεν συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Νέα στοιχεία και αναφορές που έρχονται σε γνώση των αρμόδιων Αρχών εξετάζονται πριν ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και το κινητό τηλέφωνο του τραγουδιστή, καθώς και τα τελευταία SMS που αντάλλαξε. Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, από την εξέταση των συγκεκριμένων δεδομένων προκύπτουν νέα στοιχεία, τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστά στις Αρχές.

Το χρονικό κενό από τις 13:30 έως την κλήση στο ΕΚΑΒ

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ακριβή ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Η εμπλεκόμενη γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε στο ραντεβού του και πως έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, από την ανάλυση του υλικού που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φέρεται να προκύπτει ότι ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο ήδη από τις 13:30, δηλαδή περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 16:20. Έτσι, οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο μεσοδιάστημα, εξετάζοντας την απόσταση ανάμεσα στην κατάθεση της γιατρού, τα ευρήματα από το βιντεοληπτικό υλικό και την ώρα κατά την οποία ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Τι εξετάζεται για την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στο ερώτημα εάν είχε ήδη αρχίσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν από την ανακοπή.

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Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, η αρτηριακή πίεση του ασθενούς παρουσίασε απότομη πτώση όταν επιχειρούσε να τοποθετήσει τον δεύτερο καθετήρα στο αριστερό χέρι.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα περιγράφεται στις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία. Η γιατρός, από την πλευρά της, φέρεται να είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει μόνο την «πεταλούδα».

Σημαντικό θεωρείται και ένα εύρημα από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο του μηχανήματος. Όπως προέκυψε, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε παραμείνει ενεργοποιημένο για περίπου 45 λεπτά κατά την τελευταία χρήση του. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω εξειδικευμένης τεχνικής ανάλυσης.

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Το τραύμα στο κεφάλι και όσα εξετάζει ο ΙΣΑ

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και ένα τραύμα που έφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κεφάλι, καθώς κατά την παραμονή του στον ιατρικό χώρο είχε τοποθετημένο τσιρότο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσαν η γιατρός και μία υπάλληλος, ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι τραυματίστηκε επειδή ζαλίστηκε και έπεσε στη σκάλα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Το περιστατικό ερευνάται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να συνδέεται με τη μετέπειτα επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Στο μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα προέκυψαν και από την αυτοψία που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνεργασία με την Αστυνομία. Κατά τον έλεγχο στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να προκύπτει η απαιτούμενη αδειοδότησή τους. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν είχαν καταγραφεί σε προηγούμενους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το 2024 και το 2025.

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Ο ΙΣΑ, με ανακοίνωσή του, διευκρίνισε ότι το ιατρείο διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού και η πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης απαγορεύονται εκτός εξειδικευμένων δομών.

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Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ιατρική διάσταση της υπόθεσης, η Ελληνική Αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή ειδικού αιματολόγου από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως προέκυψε από την ενημέρωση που δόθηκε, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης απαιτεί πιστοποιημένο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και την ύπαρξη αυστηρών ιατρικών ενδείξεων. Η κατάθεση του ειδικού αιματολόγου έχει ήδη ενσωματωθεί στη δικογραφία.

Παράλληλα, στην προανακριτική έρευνα εξετάζεται και παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε παράνομη διακίνηση αναβολικών από φαρμακείο. Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν εντοπιστεί ιατρικές συνταγές που έφεραν την υπογραφή της Ιωάννας Γάκα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει άμεση σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης με τον θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία επανεξετάζονται από τις Αρχές υπό το φως των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει.

Στο εργαστήριο τα ευρήματα από το ιατρείο

Η έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Από τον χώρο κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός εγγράφων, καθώς και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.

Σημαντικό μέρος των κατασχεθέντων μεταφέρθηκε στα εργαστήρια με την ειδική ένδειξη «evidence». Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε αλλοίωση ή διαγραφή κρίσιμων στοιχείων κατά τις ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι έρευνες δεν περιορίστηκαν στο ιατρείο. Η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο Ψυχικό. Από εκεί οι δύο οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ προκειμένου να δώσουν νέες εξηγήσεις, πριν τελικά ανακοινωθεί η σύλληψή τους. Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης έχει κινηθεί και η οικογένεια του καλλιτέχνη, η οποία έχει προβεί σε νομικές ενέργειες και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει επισημάνει ότι βασικός στόχος είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η κατάθεση αιτημάτων για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, χωρίς ωστόσο να προδικάζονται ευθύνες οποιουδήποτε προσώπου.

Όλες οι εξελίξεις πλέον συγκλίνουν στη σημερινή νεκροψία-νεκροτομή. Η διαδικασία προγραμματίστηκε εκ νέου για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώστε να εξασφαλιστεί και η παρουσία του τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της υπόθεσης. Από τα συμπεράσματα των ιατροδικαστών αναμένεται να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σαφής αιτιώδης σχέση ανάμεσα στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου και στον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή.