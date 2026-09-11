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Βίντεο – ντοκουμέντο αποτυπώνει την στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγα μόλις λεπτά μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο στις 16:28, με την πρώτη κλήση να γίνεται επτά λεπτά νωρίτερα.

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Να σημειωθεί ότι πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου, στο ιατρείο κατέφθασε μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ενώ όπως έγινε γνωστό οι διασώστες δεν κατάλαβαν εξαρχής ότι πρόκειται για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.