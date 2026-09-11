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Ο δημιουργός παρουσίασε στον τραγουδιστή διάφορα κομμάτια, αλλά εκείνος επέλεξε το συγκεκριμένο πειραματικό ζεϊμπέκικο παρά τον βαρύ χαρακτήρα του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξήγησε στον Κουινέλη ότι το τραγούδι εξέφραζε τα συναισθήματά του, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση στον δημιουργό.

Ο Μιχάλης Κουινέλης εκτίμησε ότι ο εκλιπών καλλιτέχνης πιθανότατα βίωνε μια δύσκολη περίοδο κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

Ο Κουινέλης χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη εξαιρετικό άνθρωπο και έναν καινοτόμο καλλιτέχνη που δεν φοβόταν να πειραματίζεται μουσικά.

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Στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη για το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής αναφέρθηκε ο Μιχάλης Κουινέλης, μιλώντας για την επιλογή του κομματιού «Επιπτώσεις» και για μια φράση του εκλιπόντος καλλιτέχνη που, όπως αποκάλυψε, του είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση.

Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», που προβλήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους για το «Επιπτώσεις», το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από τρεις μήνες και φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Κουινέλη τόσο στους στίχους όσο και στη μουσική.

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Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο Μιχάλης Κουινέλης εξήγησε ότι του είχε παρουσιάσει μια σειρά από κομμάτια, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και πιο χαρούμενες επιλογές. Ωστόσο, ο τραγουδιστής ξεχώρισε το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο, το οποίο, όπως ανέφερε ο Κουινέλης, είχε και έναν πιο πειραματικό χαρακτήρα.

Αρχικά, ο Μιχάλης Κουινέλης είχε εκφράσει στον Γιώργο Μαζωνάκη τον προβληματισμό του για το αν θα έπρεπε να επιλέξουν τελικά το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς το θεωρούσε «λίγο βαρύ». Η απάντηση που έλαβε, όμως, από τον τραγουδιστή ήταν πως ακριβώς έτσι αισθανόταν εκείνη την περίοδο.

Ο ίδιος ο Μιχάλης Κουινέλης περιέγραψε τη συγκεκριμένη στιγμή: «Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι “Επιπτώσεις”, είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε “αδερφέ θα πούμε αυτό” και του λέω “Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;”. “Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα».

Η συγκεκριμένη απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στον Μιχάλη Κουινέλη, ο οποίος, εκ των υστέρων, εκτιμά πως ο τραγουδιστής πιθανότατα βίωνε μια δύσκολη περίοδο το τελευταίο διάστημα.

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη ως άνθρωπο, ενώ παράλληλα τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό καλλιτέχνη»: «Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός, γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούριο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός.