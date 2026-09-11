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Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο θέατρο Άλσος το βράδυ της Πέμπτης (10/9), καθώς οι συντελεστές θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά το τέλος της παράστασης, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε τον λόγο και μίλησε για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως είχε προγραμματίσει να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

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«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στενοχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος, εγώ προσωπικά θα είχα ξανά τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε. Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και αύριο, αλλά και μεθαύριο και για πάντα να τραγουδάμε τα τραγούδια του».

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιβάνης ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές», έχοντας δίπλα του τους ηθοποιούς της παράστασης. Στο φόντο είχε προβληθεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το κοινό παρακολουθούσε συγκινημένο.

Με την ολοκλήρωση του τραγουδιού, από το κοινό ακούστηκε δυνατά «γεια σου Γιώργο», σε ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Λιβάνης μοιράστηκε στη συνέχεια στιγμιότυπο από τη συγκινητική στιγμή μέσω Instagram, γράφοντας: «Ένα από ψυχής αντίο, ο Γιώργος στον Γιώργο».