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Ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα καταστροφική και δυσανάλογη, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για τα λάθη που προκάλεσαν αναστάτωση.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι επιθυμεί η μουσική του να ενώνει το κοινό και υπογράμμισε ότι δεν επιδιώκει τον ρόλο του ακτιβιστή μουσικού.

Η απομάκρυνση του ράπερ οδήγησε σε αποχωρήσεις άλλων καλλιτεχνών, μείωση στις πωλήσεις εισιτηρίων και έντονες συζητήσεις σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

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Ο Έντ Σίραν προχώρησε στις πρώτες δηλώσεις μετά τον σάλο που προκάλεσε η απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του. Χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «καταστροφική», «αδικαιολόγητη» και «δυσανάλογη», τονίζοντας ότι δεν ήθελε ποτέ να γίνει «ακτιβιστής μουσικός».

Ο τραγουδιστής έχει δεχθεί κύμα αρνητικών αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση του ράπερ από το πρόγραμμα της περιοδείας λόγω των δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης σε συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο ίδιος ο Σίραν έχει αρνηθεί ότι βρισκόταν πίσω από την απόφαση, αποδίδοντάς την στον διοργανωτή της.

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Εκτός από τις αποχωρήσεις καλλιτεχνών από την περιοδεία, υπήρξαν επιπτώσεις και στα εισιτήρια, καθώς, σύμφωνα με το BBC, οι τιμές υποχώρησαν, ενώ μειώθηκαν και οι πωλήσεις για το υπόλοιπο αμερικανικό σκέλος του «Loop Tour».

Κατά την έναρξη του προσωπικού του σετ στο στάδιο Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια, ο Βρετανός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην ένταση των τελευταίων ημερών και στις αποφάσεις που τον έφεραν στο επίκεντρο μιας ευρύτερης δημόσιας συζήτησης.

«Έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις και κάνω λάθη. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτά», δήλωσε απευθυνόμενος στο κοινό.

Ο Σίραν υπογράμμισε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του προσπάθησε να αποφύγει τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή, επισημαίνοντας ότι η μουσική του είχε ως στόχο να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να τους διχάζει.

Ed Sheeran weeps on stage, says Israel's actions in Gaza 'unjustifiable' in emotional first speech since Macklemore fiasco https://t.co/dqxk0j6H9s pic.twitter.com/FKXr8zHDnb — New York Post (@nypost) September 20, 2026

«Δεν θέλω να απογοητεύω τους θαυμαστές μου και ποτέ δεν ήθελα να είμαι ένας ακτιβιστής μουσικός. Όμως αυτό με έφερε στη μέση μιας σημαντικής και παθιασμένης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο σύνθετο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», ανέφερε.

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Η αναφορά στο παλαιστινιακό

«Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και δεν μπορώ πλέον να κρύβω το πώς αισθάνομαι γι’ αυτό», είπε.

Ο τραγουδιστής καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε την καταστροφή στη Γάζα «καταστροφική, αδικαιολόγητη και δυσανάλογη».

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει από το μέγεθος της καταστροφής και την απώλεια ζωών αμάχων, ζωών παιδιών», πρόσθεσε.

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Είπε ότι προσπαθεί «να βρει έναν τρόπο να συνεισφέρει ώστε να βοηθήσει τα θύματα αυτών των τρομερών καιρών, καθώς και να ακούει και να μαθαίνει, γιατί δεν γνωρίζω αρκετά».

Συγκινημένος, ο Sheeran είπε στους θεατές: «Ειλικρινά, είμαι πολύ ευγνώμων που είστε εδώ απόψε μαζί μου.

«Αυτή η συναυλία παραμένει ένας χώρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όπου ο καθένας μπορεί να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους με αντίθετες απόψεις».

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Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι διαφωνεί με την ιδέα οι διοργανωτές να «εγκρίνουν εκ των προτέρων» το περιεχόμενο ή τους καλλιτέχνες, κάτι που προκάλεσε χειροκροτήματα από το κοινό.

Στη συνέχεια, ο Sheeran ολοκλήρωσε τη δήλωσή του λέγοντας ότι ελπίζει η συναυλία του να αποτελέσει ένα χώρο όπου όλοι θα μπορούν να συγκεντρωθούν, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδήλωναν έξω από το στάδιο πριν από τη συναυλία του Εντ Σίραν.

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Φωτογραφίες από Reuters

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