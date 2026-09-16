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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην περιοδεία του Ed Sheeran στις ΗΠΑ η απομάκρυνση του Macklemore, μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις του ράπερ από τη σκηνή. Οι τέσσερις καλλιτέχνες που συμμετείχαν ως support acts ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι αποχωρούν από τις επόμενες συναυλίες, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον Macklemore και την Παλαιστίνη.

Μεταξύ αυτών είναι ο Finneas, αδελφός της Billie Eilish, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Aaron Rowe, το folk συγκρότημα Beoga και οι Δανοί Lukas Graham.

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Η απομάκρυνση του Macklemore ήρθε μετά την εμφάνισή του στο MetLife Stadium, όπου φώναξε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και παρουσίασε το τραγούδι «Hind’s Hall», συνοδευόμενο από εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα.

Η τοποθέτηση του Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, δηλώνοντας ότι «ήταν απόφαση του διοργανωτή, όχι δική μου». Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι «συγκλονισμένος» από τη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης και χαρακτήρισε τα δεινά και των δύο πλευρών «ανθρώπινη τραγωδία».

Ο τραγουδιστής υποστήριξε ακόμη ότι η επιλογή του να μην τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα δεν σημαίνει αδιαφορία, λέγοντας: «Δεν είμαι συνένοχος. Έχω τις προσωπικές μου απόψεις για αυτή την καταστροφική σύγκρουση».

Ο αντίκτυπος στους followers

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media. Μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση της απομάκρυνσης του Macklemore, ο Sheeran έχασε 149.636 followers στο Instagram, φτάνοντας τα 47,3 εκατομμύρια. Αντίθετα, ο Macklemore κέρδισε 750.098 followers, ξεπερνώντας τα 7,9 εκατομμύρια.

Αύξηση ακολούθων καταγράφηκε και στους καλλιτέχνες που αποχώρησαν. Ο Rowe ξεπέρασε τους 132.000 followers, ενώ οι Beoga απέκτησαν 86.548 νέους followers και ο Finneas 96.163.

Με πληροφορίες από: independent.co.uk