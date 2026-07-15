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Η κυβέρνηση εξασφάλισε χρηματοδότηση 12,5 εκατομμυρίων λιρών για το πρόγραμμα Music in Libraries, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον μουσικό Εντ Σίραν.

Παράλληλα, διατίθενται επιπλέον 15 εκατομμύρια λίρες για τη στήριξη ανερχόμενων καλλιτεχνών και τη διευκόλυνση της διεξαγωγής μουσικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Το ίδρυμα LIVE Trust προσέφερε 1 εκατομμύριο λίρες για την ενίσχυση της ζωντανής μουσικής, αξιοποιώντας έσοδα από συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών της μουσικής σκηνής.

Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας και στην παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη δημιουργία για όλους τους πολίτες.

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Οι δημόσιες βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την Βρετανία πρόκειται να μετατραπούν σε χώρους δημιουργίας μουσικής, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε στούντιο ηχογράφησης, καθώς και ευκαιρίες για ζωντανές εμφανίσεις, στο πλαίσιο ενός νέου κυβερνητικού σχεδίου το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία βασίστηκε στο φιλανθρωπικό έργο του διεθνούς φήμης μουσικού Εντ Σίραν, του οποίου το ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτήσει αντίστοιχα προγράμματα σε βιβλιοθήκες και κέντρα νεολαίας. Παράλληλα, μέσω των δράσεών του παρέχεται και η δυνατότητα δανεισμού μουσικών οργάνων σε νέους που ενδιαφέρονται.

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Σύμφωνα με το BBC, o ίδιος ο Εντ Σίραν είχε παρουσιάσει την ιδέα στην υπουργό Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Λίζα Νάντι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους πέρυσι στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό τεχνών Brighten The Corners, στο Ίπσουιτς.

Ed Sheeran sparks £12.5m Music in Libraries rollout in UK as his foundation takes leading role

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Η υπουργός κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση τουλάχιστον 12,5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 14,7 εκατομμύρια ευρώ) για τη νέα πρωτοβουλία «Music in Libraries», η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον βραβευμένο συνθέτη και στιχουργό. Τα χρήματα θα διατεθούν για την εγκατάσταση στούντιο ηχογράφησης, θαλάμων ηχομόνωσης, εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλων αναγκαίων υποδομών μέσα στις δημόσιες βιβλιοθήκες.

«Οι βιβλιοθήκες είναι χώροι που οι νέοι γνωρίζουν καλά. Νιώθουν ασφαλείς εκεί και μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα σε ένα περιβάλλον όπου αισθάνονται άνετα», δήλωσε ο μουσικός και ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής Guvna B.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 17,6 εκατομμύρια ευρώ) για το ήδη υπάρχον πρόγραμμα «Music Growth Package», το οποίο έχει ως στόχο να στηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες ώστε να καταφέρουν να διακριθούν τόσο στη βρετανική όσο και στη διεθνή μουσική σκηνή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση σχεδιάζει να χαλαρώσει τους περιορισμούς που αφορούν τις άδειες διεξαγωγής μουσικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σύναψης πολυετών συμβάσεων για μουσικά φεστιβάλ, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική και οργανωτική τους σταθερότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους στη διάρκεια των χρόνων.

Σε δήλωσή της, η Λίζα Νάντι υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στο να γίνει πιο προσβάσιμη η βρετανική μουσική βιομηχανία, η οποία αποτιμάται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια λίρες. «Η ποπ μουσική γίνεται ολοένα και πιο προσιτή μόνο στους προνομιούχους, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πιστεύουμε ότι η μουσική ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το LIVE Trust ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών για τη στήριξη της ζωντανής μουσικής στη Βρετανία. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν χάρη στη συμβολή καταξιωμένων καλλιτεχνών όπως οι Σαμ Φέντερ, Wolf Alice και Χάρι Στάιλς, οι οποίοι δώρισαν μία λίρα από κάθε εισιτήριο που πωλήθηκε στις τελευταίες περιοδείες τους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ηστήριξη των νέων μουσικών και των μικρών συναυλιακών χώρων όπου πραγματοποιούν τις πρώτες τους εμφανίσεις.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την ίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 2025, το LIVE Trust έχει ήδη στηρίξει περισσότερους από 100 καλλιτέχνες, συναυλιακούς χώρους και διοργανωτές εκδηλώσεων.

Εκπρόσωποι της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας δήλωσαν ότι είναι «ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση», με στόχο τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τη νέα γενιά μουσικών.

Με πληροφορίες από BBC

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