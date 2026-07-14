Φωτογραφία αρχείου από τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας MARFIN στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, κατά την διάρκεια απεργιακής διαδήλωσης στις 5 Μαΐου 2010. Από τον εμπρησμό έχασαν την ζωή τους η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια, η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

(PHASMA/EΦE/ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ)

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Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα. Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών αρχών θα υλοποιηθεί εντός δέκα ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

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Υπενθυμίζεται ότι μετά την σύλληψή της στο αεροδρόμιο του Γκάτγοικ, η 46χρονη οδηγήθηκε στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ και δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την απέλασή της και την μεταφορά της στην Ελλάδα, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ