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Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο εκτυλίσσεται στη Βρετανία, όπου μια μητέρα δύο παιδιών υποστηρίζει ότι κατέχει το τυχερό δελτίο του Λόττο αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο όμως πετάχτηκε στα σκουπίδια από καταστηματάρχη, επειδή θεωρήθηκε λανθασμένα μη κερδισμένο.

Η 46χρονη Κάθ Μέιν από τη Νότια Ουαλία άρχισε να υποψιάζεται ότι ήταν η μεγάλη νικήτρια όταν πληροφορήθηκε πως το τζακ ποτ της κλήρωσης της 6ης Ιουνίου παρέμενε χωρίς νικητή. Όπως ανέφερε, οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι ίδιοι που παίζει σταθερά εδώ και περίπου 20 χρόνια.

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Mother 'finds out she has won £12MILLION in the Lotto – hours after a shopkeeper threw her ticket in the bin' https://t.co/EVPsImIgDd — Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2026

Η μητέρα της, η οποία αγοράζει κάθε εβδομάδα τα δελτία, εξήγησε ότι όταν τα πήγε για έλεγχο σε κατάστημα, ο υπεύθυνος ενημέρωσε πως δεν υπήρχε κέρδος και, με τη συγκατάθεσή της, πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Λίγες ώρες αργότερα, όταν συνειδητοποίησαν ότι ίσως επρόκειτο για το νικητήριο δελτίο, ήταν πλέον αργά, καθώς τα απορρίμματα είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Η Allwyn που διαχειρίζεται το Εθνικό Λόττο διερευνά αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή τεχνική δυσλειτουργία. Η γυναίκα έχει προσκομίσει την απόδειξη αγοράς, καθώς και βίντεο από γειτονικό κατάστημα που καταγράφει τη μητέρα της να αγοράζει το δελτίο. Η απόφαση για το αν θα της καταβληθούν τα κέρδη αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

(Με πληροφορίες από DailyMail)