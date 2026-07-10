Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Bloomberg αναδεικνύει την Ελλάδα ως παράδειγμα οικονομικής ανάκαμψης, προτείνοντας το μοντέλο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας ως δίδαγμα για τη Βρετανία.

Η χώρα κατάφερε να μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος της και να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από το Υπερταμείο.

Ο Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να αναδιαμορφώσει το βρετανικό οικονομικό μοντέλο, στοχεύοντας σε μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο υποδομών και στρατηγικών κλάδων της οικονομίας για την επίτευξη ανάπτυξης.

Παραμένει ασαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν οι νέες κυβερνητικές εξαγγελίες, καθώς η Βρετανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό και αυστηρούς κανόνες που περιορίζουν τους ελιγμούς της.

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Ποιος θα το περίμενε, ότι «η Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει πολύτιμα διδάγματα για οικονομική ανάκαμψη στη Βρετανία» σύμφωνα με εκτίμηση του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δίκτυο, η Ελλάδα, που πριν από μία δεκαετία βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, αποτελεί σήμερα παράδειγμα για το πώς μια χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία ως μοχλό επενδύσεων, ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, χωρίς να προκαλεί ανησυχία στις αγορές ομολόγων.

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Το Bloomberg, αναφέρει ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, έχει δεσμευθεί να αλλάξει ριζικά το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ προωθεί μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια, το νερό, τις μεταφορές και την εκπαίδευση, καθώς και αυξημένες επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να δημιουργηθεί ανάπτυξη σε κάθε περιοχή της χώρας, αναστρέφοντας μια δεκαετία οικονομικής στασιμότητας.

Οι χρόνιες αδυναμίες της βρετανικής οικονομίας

Κατά την ανάλυση, ο Μπέρναμ περιγράφει σωστά τις χρόνιες αδυναμίες της βρετανικής οικονομίας. Το μοντέλο που βασίστηκε στις ιδιωτικοποιήσεις, τη χαμηλή φορολογία και την περιορισμένη κρατική παρέμβαση οδήγησε σε χρόνια υποεπένδυση, υποβάθμιση των υποδομών, πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, χαμηλή παραγωγικότητα και στάσιμα εισοδήματα.

Η χρηματοπιστωτική κρίση, το Brexit και οι αλλεπάλληλες διεθνείς αναταράξεις επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, αυξάνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν οι φιλόδοξες εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης.

Η Βρετανία ξεκινά τη νέα πολιτική περίοδο με δημοσιονομικό κενό περίπου 5 δισ. λιρών, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα οποιαδήποτε αύξηση του δανεισμού μετά την κρίση που προκάλεσε η σύντομη πρωθυπουργία της Λιζ Τρας. Επιπλέον, ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί ότι θα τηρήσει τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών.

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Το ελληνικό μοντέλο

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Ελλάδα προσφέρει ένα διαφορετικό μοντέλο. Από το 2015 έως σήμερα, η χώρα κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος της από περίπου 200% του ΑΕΠ σε περίπου 137%, επίπεδο χαμηλότερο από της Ιταλίας. Παράλληλα, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ οι αποδόσεις των δεκαετών ελληνικών ομολόγων διαμορφώνονται γύρω στο 3,6%, περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από τις αντίστοιχες βρετανικές.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραμάτισε το Υπερταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος διάσωσης το 2015, ύστερα από απαίτηση των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΔΝΤ.

Αρχικά αντιμετωπίστηκε με έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μεταφορά της δημόσιας περιουσίας υπό τον έλεγχο των πιστωτών.

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Παρά τις αντιδράσεις, το Υπερταμείο έχει αποδώσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο από την ίδρυσή του, εκ των οποίων περίπου 15 δισ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα συνέβαλε στη βελτίωση της διαχείρισης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, στην αξιοποίηση ακινήτων, στην ιδιωτικοποίηση συμμετοχών σε τράπεζες, λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά και στον εκσυγχρονισμό άλλων δημόσιων επιχειρήσεων και υποδομών.

Το 2025 η Ελλάδα προχώρησε ακόμη και σε πρόωρη αποπληρωμή δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ προς τη Γαλλία, γεγονός που προκάλεσε θετικά σχόλια ακόμη και στη γαλλική Γερουσία.

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