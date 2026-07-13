Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία επέβαλαν από κοινού κυρώσεις στη Ρωσία, κατηγορώντας την υπηρεσία πληροφοριών FSB ως υπεύθυνη για εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις κατά ευρωπαϊκών κρατών.

Οι Βρυξέλλες στόχευσαν εννέα άτομα και τέσσερις οντότητες, ενώ το Λονδίνο πρόσθεσε είκοσι τέσσερα ονόματα στη μαύρη λίστα του που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήγγειλε τη χρήση κυβερνοεγκληματιών από τη Μόσχα για την υπονόμευση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την πραγματοποίηση κατασκοπευτικών ενεργειών.

Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα καλέσουν τους Ρώσους πρεσβευτές για να καταδικάσουν επίσημα τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι επέβαλαν τη Δευτέρα από κοινού κυρώσεις στη Ρωσία λόγω κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη, κατηγορώντας για πρώτη φορά την υπηρεσία πληροφοριών FSB της Μόσχας ότι είναι ο «εγκέφαλος» των ενεργειών που έχουν σκοπό να «σκορπίσουν το χάος και τον διχασμό στην Ευρώπη».

Βρετανία και ΕΕ ανακοινώνουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας για κυβερνοεπιθέσεις

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν κυρώσεις σε εννέα άτομα και τέσσερις οντότητες, ενώ το Λονδίνο δήλωσε ότι προσθέτει 24 ονόματα στη μαύρη λίστα του που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. «Η απειλή είναι πραγματική, απτή, καταστρεπτική, όλος ο κόσμος σήμερα είναι πεπεισμένος για αυτό», δήλωσε πηγή ασφάλειας μιας χώρας της ΕΕ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, το Κέντρο 16 βρίσκεται επίσης πίσω από επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας στη Γαλλία από το 2010 εναντίον “στρατηγικών κυβερνητικών οντοτήτων”.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη συμπεριφορά της Ρωσίας», είπε η Κάλας καταγγέλλοντας τη χρησιμοποίηση από τις ρωσικές αρχές κυβερνοεγκληματιών, χάκερ και ιδιωτικών επιχειρήσεων για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις αυτές.

⚡️EU, UK impose first-ever joint sanctions against Russian cyber-war complex.



The new sanctions are part of the EU's largest-ever package of measures, and the first time Romania has proposed specific restrictions against Russia. https://t.co/dMcpcaWbqI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 13, 2026

«Είτε για να κατευθύνει εγκληματίες κατά επιχειρήσεων είτε για να πλήξει το πολωνικό ενεργειακό δίκτυο καταμεσής του χειμώνα, το ρωσικό κράτος έφθασε σε νέο υψηλό ατιμίας στις προσπάθειές του να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια», κατήγγειλε από την πλευρά της η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων Ιβέτ Κούπερ.

Η Βρετανία έχει λάβει ήδη κυρώσεις σε βάρος περίπου 3.400 ατόμων και οντοτήτων, που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια κατά της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, η Γαλλία είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες, μετά τις καταγγελίες για κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Advertisement

«Θα καταδικάσουμε δημόσια μια εκτεταμένη κυβερνοεκστρατεία που πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία εναντίον τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

«Θα επιβάλουμε επίσης κυρώσεις σε εννέα άτομα και τέσσερις οντότητες που ευθύνονται για αυτήν την κυβερνοεκστρατεία, η οποία οργανώθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας FSB», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρεσβευτή για να καταγγείλει «κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο» τις οποίες αποδίδει στη Μόσχα και οι οποίες διενεργήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως ανέφερε στο X.

Advertisement

EU ambassadors failed to agree on the 21st package of sanctions ahead of a meeting of the bloc's foreign ministers in Brussels, Kaja Kallas said.



At the same time, the European Union imposed additional restrictive measures against Russia:https://t.co/BU8PF4RoMV pic.twitter.com/Czw0GnUlBP — TASS (@tassagency_en) July 13, 2026

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της Γερμανίας, εταίρων στην ΕΕ και της Ουκρανίας είναι απαράδεκτες και θα απαντηθούν αποφασιστικά, μεταξύ άλλων με επιπρόσθετες κυρώσεις.

Από την πλευρά της, η Γαλλία θα καλέσει τις επόμενες ημέρες τον Ρώσο πρεσβευτή στο Παρίσι για εκστρατεία χάκινγκ στον κυβερνοχώρο που φέρεται να διενήργησε η Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών περιλαμβανομένης της Γαλλίας, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Advertisement

«Θα καταδικάσουμε δημόσια μια εκτεταμένη εκστρατεία στον κυβερνοχώρο που διενήργησε η Ρωσία εναντίον τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο Μπαρό στο δίκτυο BFM TV.