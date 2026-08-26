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Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προέβαλε την αγάπη των Ισραηλινών για την Ελλάδα και την ελληνική κουλτούρα.

Η Πρέσβης τόνισε ότι το 2025 η χώρα υποδέχτηκε 743.841 Ισραηλινούς τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ίδια δεσμεύτηκε να ενισχύσει περαιτέρω τις τουριστικές σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών κατά τη διάρκεια της θητείας της.

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Στη Μύκονο βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της το καλοκαίρι η Πνίνατ Γιανάι, η νέα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τουριστικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται στιγμές από τις οικογενειακές της διακοπές, με σκοπό να προβάλλει την αγάπη που έχουν οι Ισραηλινοί για την Ελλάδα.

Οι οικογενειακές διακοπές της Πνινάτ Γιανάι στη Μύκονο

«Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα. Τους ανθρώπους της, τη ζεστασιά της, τον πολιτισμό της, το φαγητό της, τα νησιά της και τον μοναδικό τρόπο ζωής της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Ιδιαίτερη μνεία κάνει η Πνίνατ Γιανάι στην αύξηση των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα το περσινό καλοκαίρι. Όπως επισημαίνει, το 2025 ο αριθμός των Ισραηλινών τουριστών που υποδέχτηκε η χώρα (743.841) ήταν «σχεδόν 20% υψηλότερος από την προηγούμενη χρονιά». Η ίδια δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη σχέση, «φέρνοντας τους δύο λαούς ακόμη πιο κοντά».

«Ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς. Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους. Είναι φιλίες που δημιουργούνται. Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον», συμπληρώνει.

Στη λεζάντα του βίντεο που μοιράστηκε, η Πνίνατ Γιανάι γράφει αναλυτικά:

«Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος — ή ακόμη και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα. Και αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν 30 μέλη της οικογένειάς μου βρεθήκαμε στη Μύκονο για αξέχαστες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα.

Πλεύσαμε στα υπέροχα γαλάζια νερά με γιοτ, απολαύσαμε τα μαγευτικά τοπία, ανακαλύψαμε την υπέροχη ελληνική κουζίνα, χορέψαμε σε τοπική ταβέρνα και, φυσικά, αγκαλιάσαμε το ελληνικό πνεύμα σπάζοντας και μερικά ακόμα πιάτα.

Ακόμη και ο 82χρονος πατέρας μου — που ήταν διευθυντής σχολείου και συνήθως ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος — έγινε ένα με τα παιδιά και τα εγγόνια του και χόρεψε στην ταβέρνα. Και ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας.

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Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα. Τους ανθρώπους της, τη ζεστασιά της, τον πολιτισμό της, το φαγητό της, τα νησιά της και τον μοναδικό τρόπο ζωής της.

Αυξάνεται ο ισραηλινός τουρισμός στην Ελλάδα

Το 2025, η Ελλάδα υποδέχθηκε 743.841 επισκέπτες από το Ισραήλ — αριθμός-ρεκόρ και σχεδόν 20% υψηλότερος από την προηγούμενη χρονιά. Ως ορισθείσα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης: να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερους Ισραηλινούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα, να ενισχύσουμε τον τουρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις και, πάνω απ’ όλα, να φέρουμε τους δύο λαούς μας ακόμη πιο κοντά.

Γιατί ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς. Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους. Είναι φιλίες που δημιουργούνται. Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον.

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Και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αυτή η σύνδεση μοιάζει ήδη με οικογένεια».