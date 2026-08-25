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Ενθουσιασμένη από την θερμή υποδοχή και το κλίμα που επικράτησε στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας που είχε με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, εμφανίζεται η νέα Πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι.

Σύμφωνα με συνεργάτες της, η Πρέσβης έφυγε όχι μόνο ικανοποιημένη από το περιεχόμενο της συζήτησης και την συναντίληψη που διαπιστώνεται σταθερά στις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις, αλλά και συγκινημένη για το δώρο που έλαβε με την αφορμή του καλωσορίσματος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

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Η Πνινάτ Γιανάι έφτασε στην Αθήνα για να αναλάβει καθήκοντα μέσα στον Αύγουστο, ωστόσο έχει μπει σε εντατικούς ρυθμούς και καθημερινά έχει επαφές με διπλωμάτες – Ελληνες αλλά και από τρίτες χώρες – ενώ δεν κρύβει την φιλοδοξία της να πάει τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ ακόμα πιο μακριά…

Σε μήνυμα-ανάρτησή της στο «X» μετά την συνάντηση με τον Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, γράφει χαρακτηριστικά:

«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι.

Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

@hndgspio Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή. Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι.»

Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι. 🇮🇱🇬🇷



Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας @hndgspio Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.



Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας,… pic.twitter.com/OIa9gwnKFd — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 25, 2026