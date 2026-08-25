Ενθουσιασμένη από την θερμή υποδοχή και το κλίμα που επικράτησε στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας που είχε με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, εμφανίζεται η νέα Πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι.
Σύμφωνα με συνεργάτες της, η Πρέσβης έφυγε όχι μόνο ικανοποιημένη από το περιεχόμενο της συζήτησης και την συναντίληψη που διαπιστώνεται σταθερά στις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις, αλλά και συγκινημένη για το δώρο που έλαβε με την αφορμή του καλωσορίσματος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Η Πνινάτ Γιανάι έφτασε στην Αθήνα για να αναλάβει καθήκοντα μέσα στον Αύγουστο, ωστόσο έχει μπει σε εντατικούς ρυθμούς και καθημερινά έχει επαφές με διπλωμάτες – Ελληνες αλλά και από τρίτες χώρες – ενώ δεν κρύβει την φιλοδοξία της να πάει τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ ακόμα πιο μακριά…
Σε μήνυμα-ανάρτησή της στο «X» μετά την συνάντηση με τον Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, γράφει χαρακτηριστικά:
«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι.
Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
@hndgspio Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή. Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι.»
Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι. 🇮🇱🇬🇷— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 25, 2026
Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας @hndgspio Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας,… pic.twitter.com/OIa9gwnKFd