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Ο εκτελεστής πλησίασε το θύμα από πίσω και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα ο Γιουσάγεφ να καταλήξει αργότερα στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ διεξάγουν έρευνες για τις εγκληματικές διασυνδέσεις του θύματος στον υπόκοσμο της περιοχής.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αναλύοντας τις σχέσεις του θύματος με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος σε Χαντέρα και Ορ Ακίβα.

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Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε την Κυριακή ο Γιανίς Γιουσάγεφ, ο οποίος σύμφωνα με ισραηλινές αστυνομικές πηγές φέρεται να ήταν επικεφαλής της λεγόμενης «καυκάσιας μαφίας» στο Ισραήλ.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη δολοφονική επίθεση έξω από πρατήριο καυσίμων στην Καισάρεια. Ο Γιουσάγεφ εμφανίζεται να βγαίνει από εστιατόριο μαζί με δύο ακόμη άνδρες και να κατεβαίνει τις σκάλες.

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Ο δράστης, φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο, τον πλησιάζει από πίσω και ανοίγει πυρ από πολύ μικρή απόσταση. Ο Γιουσάγεφ καταρρέει στο έδαφος και μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του.

Yanis Yushayev, reported head of the Kafkazi (Caucasian) organized crime group in Israel, was assassinated in broad daylight at a Caesarea gas station.



Security cameras caught the entire hit.

According to initial reports, the gunman carried out the killing while wearing an… August 24, 2026

Ανθρωποκυνηγητό για τον εκτελεστή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συμμετείχε και ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα του εκτελεστή. Οι ερευνητές εξετάζουν το παρελθόν του Γιουσάγεφ και τις διασυνδέσεις του με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος, αναζητώντας το κίνητρο της δολοφονίας και τυχόν εντολείς.

Στο μικροσκόπιο οι διασυνδέσεις του

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Γιουσάγεφ είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια ένα ευρύ δίκτυο επαφών στον υπόκοσμο της περιοχής Χαντέρα και Ορ Ακίβα.

Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να βρίσκονταν στον στενό του κύκλο ήταν ο Πάτρικ Κρασνοπόλσκι, ο οποίος περιγράφεται ως συνεργάτης και «δεξί χέρι» του, καθώς και ο Όσερ Σμίλοφ.

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Γιουσάγεφ και Κρασνοπόλσκι είχαν συλληφθεί τον Ιούνιο του 2025 ως ύποπτοι για συμμετοχή σε πυροβολισμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες εναντίον επιχειρήσεων στην Ορ Ακίβα. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Κρασνοπόλσκι και ο Σμίλοφ συνελήφθησαν εκ νέου, αυτή τη φορά ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας προσώπου που φέρεται να ανήκε σε αντίπαλη εγκληματική ομάδα.

Εξετάζεται και η «συμμαχία» με τους Αρμπίβ

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τις σχέσεις του Γιουσάγεφ με τους Έλι και Ματάν Αρμπίβ, οι οποίοι θεωρείται ότι είχαν σημαντική επιρροή στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή της Χαντέρα.

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Οι ισραηλινές Αρχές ερευνούν εάν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και ο Γιουσάγεφ είχαν διαμορφώσει ένα ευρύτερο εγκληματικό δίκτυο με δράση σε Χαντέρα, Ορ Ακίβα, Καισάρεια και τμήματα της περιοχής Σαρόν.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ερευνητές είναι εάν η εκτέλεση αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και ποιοι βρίσκονται πίσω από την ενέδρα.

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