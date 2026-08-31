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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτσμουθ στο Νιου Χάμσαϊρ, όταν ένας 17χρονος που φέρεται να προσπαθούσε να ξεφύγει από την Αστυνομία εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στον χώρο του αεροδρομίου. Αφού διέλυσε την περίφραξη, συνέχισε την πορεία του εντός των εγκαταστάσεων, όπου προσέκρουσε αρχικά σε τρακτέρ και στη συνέχεια σε σταθμευμένο αεροσκάφος.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Νιου Χάμσαϊρ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν αστυνομικός επιχείρησε να ακινητοποιήσει ένα μαύρο Ford Mustang του 2008 στην Durham Street του Πόρτσμουθ. Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε ως ο 17χρονος Γουάιατ Σίλι από το Ρότσεστερ, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάκουσε στο σήμα του αστυνομικού και ανέπτυξε ταχύτητα.

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PC-12 vs. Mustang Drunk Driver.



Both lost.



This is a PlaneSense PC-12, you can tell by the tail ending in “AF” and the livery.



Plane was parked and the mustang hit the aircraft. Gonna be an interesting insurance claim. pic.twitter.com/6ztfn8auYC — Preston Holland 🛩️ (@preston_holland) August 31, 2026

Το Mustang φέρεται να κινούνταν με σβηστά φώτα και να κατευθύνθηκε προς την περιοχή του αεροδρομίου. Στη συνέχεια, το όχημα προσέκρουσε στην περιμετρική περίφραξη και την έσπασε, αποκτώντας πρόσβαση στον χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το foxnews.

Ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη διαδρομή μέσα στις εγκαταστάσεις. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε αρχικά με ένα τρακτέρ και αμέσως μετά έπεσε πάνω σε ένα μικρό αεροσκάφος. Το αεροσκάφος βρισκόταν ακινητοποιημένο και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρχαν επιβάτες σε αυτό.

Μετά τις διαδοχικές προσκρούσεις, το όχημα σταμάτησε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο της περιοχής, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο νεαρός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού, επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για παραβίαση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων μετά από τροχαίο.

Ο 17χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Πόρτσμουθ στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.