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Η Πάρος αποκτά έναν χρονικό ορίζοντα για το νέο, σύγχρονο αεροδρόμιό της. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε ότι ο στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030, επιβεβαιώνοντας την ένταξή του στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 45,4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός έργου που η Πάρος περιμένει εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η ανακοίνωση αφήνει αναπάντητο το ερώτημα που απασχολεί το νησί και το οποίο είχε αναδείξει έγκαιρα η HuffPost Greece με αποκλειστικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια με αναλυτικό άρθρο. Ποιος θα διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο;

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Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά αποκλειστικά στην ένταξη του έργου στο ΕΠΑ και στη χρηματοδότηση των υποδομών. Δεν υπάρχει όμως καμία απολύτως διευκρίνιση για το ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό καθεστώς του αεροδρομίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Το ερώτημα παραμένει κρίσιμο, καθώς μέσα στον Σεπτέμβριο εκπνέει η προθεσμία της διαδικασίας που αφορά την αξιοποίηση των «ορφανών» αεροδρομιών από ιδιωτικό φορέα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το αεροδρόμιο της Πάρου ή και το ντροπιαστικό της Νάξου, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν υπό τον δημόσιο τομέα ή εάν τελικά θα παραχωρηθούν σε ιδιώτη.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη θετική είδηση της χρηματοδότησης, το σημαντικότερο ίσως πολιτικό και αναπτυξιακό ερώτημα για το μέλλον του αεροδρομίου παραμένει ανοιχτό.

Πάντως, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το 2030 η Πάρος θα διαθέτει αεροδρόμιο ικανό να εξυπηρετεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιβατών και περισσότερες πτήσεις, ενισχύοντας καθοριστικά τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού.

Το έργο στο αεροδρόμιο της Πάρου προβλέπει την κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ., καθώς και νέου πύργου ελέγχου, πυροσβεστικού σταθμού, φυλακίου ασφαλείας και μόνιμης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται επίσης η επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και η επιμήκυνση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης από 1.400 μέτρα σε 1.799 μέτρα.

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Η χρηματοδότηση αποτελεί το απαραίτητο βήμα ώστε το έργο να προχωρήσει προς την κατασκευή του.

Μέχρι τότε, όμως, οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες της Πάρου θα χρειαστεί να κάνουν ακόμη λίγη… υπομονή.

Γιατί, όπως όλα δείχνουν, το νέο αεροδρόμιο δεν πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του πριν από το 2030. Και μαζί με την αναμονή, θα συνεχιστεί και η αγωνία για το ποιος τελικά θα κρατά τα «κλειδιά» της επόμενης ημέρας του αεροδρομίου.

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Αλλά, βέβαια, καταλήγοντας αυτό το άρθρο, έχω να κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα: Χρειαζόταν η HuffPost να κάνει με φωτογραφίες-ντοκουμέντο τα αποκρουστικά αποκαλυπτήρια ενός τριτοκοσμικού αεροδρομίου, σε ένα νησί κόσμημα του Αιγαίου; Χαιρόμαστε για τη δική μας δημοσιογραφική συμβολή που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του αρμόδιου υπουργού. Θετική η αντίδραση του Χρήστου Δήμα. Παρόλο που μένουν κενά ως προς το διαχειριστικό πλαίσιο.