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Σε σύλληψη ενός 71χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των Αρχών του Περού για την κατηγορία του βιασμού ανήλικης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Συνελήφθη 71χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

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Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ο συλληφθείς καταζητούνταν από τις Αρχές του Περού, καθώς κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη και το γεγονός ότι την επέβλεπε κατά την απουσία των γονέων της, προκειμένου να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Ο 71χρονος συνελήφθη δυνάμει της διεθνούς ερυθράς αγγελίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.