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Στα χέρια των αστυνομικών αρχών του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 40χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αυστραλία, μετά από αναστάτωση που προκάλεσε σε αεροπλάνο που κατευθυνόταν προς το Σαράγεβο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η πτήση αναχώρησε χθες το βράδυ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όμως λίγο μετά την απογείωση ο επιβάτης άρχισε να φωνάζει χωρίς λόγο, επιδεικνύοντας επιθετική στάση απέναντι στους αεροσυνοδούς.

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Η ένταση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθούν η ασφάλεια της πτήσης και η τάξη στο αεροσκάφος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με τον κυβερνήτη να αποφασίζει την επιστροφή και την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά την προσγείωση, ο 40χρονος συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.