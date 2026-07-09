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Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό, λόγω της αναγκαστικής προσγείωσης του μαχητικού αεροσκάφους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους F16, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου.

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Σύμφωνα με τον δήμο, νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά τις 19:00. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί.

Ο Δήμος Ζακύνθου υπογραμμίζει ότι πρώτη προτεραιότητα του δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου και της δημοτικής αρχής, είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.

Παράλληλα, ο δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και, όπου αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλύματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου και των αρμόδιων αρχών για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.