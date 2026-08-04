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Όλες οι αεροπορικές δραστηριότητες θα μεταφερθούν σταδιακά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum, το οποίο ανακατασκευάζεται με στόχο να γίνει ο μεγαλύτερος αεροπορικός κόμβος παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το νέο αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί έως 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, διαθέτοντας πέντε διαδρόμους προσγείωσης και 400 πύλες αεροσκαφών.

Η διοίκηση των αεροδρομίων αποφάσισε τη μεταφορά καθώς οι εγκαταστάσεις του τρέχοντος αεροδρομίου θα έχουν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.

Η πλήρης μεταφορά των υπηρεσιών και των αεροπορικών εταιρειών, όπως η Emirates και η flydubai, θα ξεκινήσει περίπου το 2032.

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Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, θα κλείσει οριστικά το 2035, έπειτα από περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας.

Όλες οι δραστηριότητές του θα μεταφερθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum (DWC), στην περιοχή Ντουμπάι Σάουθ. Η σταδιακή μετάβαση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στο 2032 και αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Στο Al Maktoum είναι ήδη σε εξέλιξη τεράστια ανακατασκευή ύψους 28 δισ. λιρών, που θα το καταστήσει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Στο νέο αεροδρόμιο θα μεταφερθούν όλες οι πτήσεις και οι υπηρεσίες που σήμερα εξυπηρετούνται από το DXB, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν από τις αεροπορικές εταιρείες Emirates και flydubai με έδρα το Ντουμπάι.

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Με την ολοκλήρωση του έργου, το Al Maktoum θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Θα είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το DXB, θα διαθέτει πέντε διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης και 400 πύλες αεροσκαφών.

Η ιστορία του DXB – Γιατί θα κλείσει

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι άρχισε τη λειτουργία του στις 30 Σεπτεμβρίου 1960 με έναν μικρό τερματικό σταθμό και έναν διάδρομο μήκους 1.800 μέτρων από συμπιεσμένη άμμο, πριν εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως. Σήμερα αποτελεί το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο, έχοντας εξυπηρετήσει 95,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, ενώ παραμένει το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο παγκοσμίως σε επιβατική κίνηση διεθνών πτήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dubai Airports, Πολ Γκρίφιθς, δήλωσε στο Arabian Travel Market το 2025 ότι η πλήρης μεταφορά θα πραγματοποιηθεί όταν το Al Maktoum αποκτήσει την απαραίτητη χωρητικότητα για να αναλάβει όλες τις λειτουργίες του DXB. «Δεν έχει νόημα να λειτουργούμε δύο μεγάλους κόμβους αεροδρομίων σε τόσο κοντινή απόσταση, σε απόσταση 70 χιλιομέτρων ο ένας από τον άλλον», δήλωσε, ενώ σημείωσε ότι μέχρι τότε οι εγκαταστάσεις του DXB θα βρίσκονται πλέον κοντά στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη τη διατήρησή τους χωρίς νέες μεγάλες επενδύσεις.

Πηγή: aol.co.uk



