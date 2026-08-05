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Η Πάρος αρχίζει πλέον να συναγωνίζεται ευθέως τη Μύκονο. Χιλιάδες ξένοι επισκέπτες φτάνουν κάθε χρόνο σε ένα νησί που αποτελεί βιτρίνα του ελληνικού τουρισμού. Και η πρώτη ή η τελευταία εικόνα που τους προσφέρει η Ελλάδα είναι ένα αεροδρόμιο της ντροπής.

Ουρές μέσα σε «κλουβιά», άνθρωποι όρθιοι ή καθισμένοι στο πάτωμα, χώροι που δεν χωρούν ούτε τους μισούς επιβάτες και καθαριότητα που σε κάνει να σκέφτεσαι αντισηπτικό, μάσκα και… προληπτικό εμβολιασμό. Οι εικόνες συνωστισμού, πολύωρης αναμονής και εγκατάλειψης που δημοσίευσε η HuffPost δεν είναι υπερβολή. Είναι η καθημερινότητα. (HuffPost Greece)

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Προσωπικά, έχοντας ταξιδέψει σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, δηλώνω ότι τέτοια προσβολή προς τον επιβάτη δεν έχω συναντήσει. Και όποιος θεωρεί βαριά τη διατύπωση, ας περάσει μία ώρα στην «αίθουσα αποχαιρετισμού» της Πάρου που μόνο αποχαιρετισμός δεν είναι. Είναι αίθουσα υπομονής.

Το ίδιο θλιβερή είναι η εικόνα και στη Νάξο. Μια τουαλέτα έξω από το κτίριο, σε ένα σπιτάκι δύο επί δύο, χωρίς ούτε τα στοιχειώδη που επιβάλλουν η υγιεινή και η αξιοπρέπεια. Ακόμα και γυναικεία τουαλέτα δεν έχει το πλαστικό καπάκι. Αυτές είναι οι πύλες δύο από τα πολυτιμότερα νησιά μας;

Ο ιδιώτης επενδύει, το κράτος εισπράττει

Αρκεί να συγκρίνει κανείς αυτές τις εικόνες με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή άλλα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Δεν έχω καμία διάθεση να διαφημίσω οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία. Όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: όταν ο ιδιώτης κερδίζει από την ποιότητα των υπηρεσιών, επενδύει. Το κράτος, αντίθετα, δείχνει να ενδιαφέρεται κυρίως να εισπράττει τέλη, φόρους και έσοδα, αφήνοντας τον πολίτη να ψήνεται μέσα σε ένα υπόστεγο. (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)

Η πολιτική ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Hellenic Aviation Service Provider, είναι ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου της Πάρου, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει την κανονιστική και ελεγκτική εποπτεία. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει η αερολιμενάρχης. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να δηλώσει αναρμόδιος. (Ελληνική Κυβέρνηση)

Έργο που έπρεπε να έχει τελειώσει και πήρε παράταση έως το 2028

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Μια εργολαβία αναβάθμισης, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, είχε αρχική διάρκεια 30 μηνών, με παλαιότερο ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2025. Αντί γι’ αυτό, η ολοκλήρωση μετατέθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Δηλαδή, το ελληνικό Δημόσιο ζητά από την Πάρο και τους επισκέπτες της να κάνουν υπομονή άλλα δύο καλοκαίρια, ίσως και τρίτο. Για το «λίφτιγκ», τον εξωραϊσμό, του παριανού αεροδρομίου.

Παράλληλα, ξεκινάει ο διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, στα οποία περιλαμβάνονται η Πάρος και η Νάξος. Άρα το ερώτημα είναι απλό: τα έργα γίνονται επειδή το κράτος ανακάλυψε ξαφνικά τον επιβάτη ή επειδή θέλει να παραδώσει στον ιδιώτη ένα πιο «ελκυστικό» πακέτο; Για να εισπράξει περισσότερα λόγο του επίπλαστου καλοπισμού; (GrowthFund)

Απαιτείται πλήρης δημοσιοποίηση των συμβάσεων, των παρατάσεων, των πρόσθετων χρηματοδοτήσεων και της πραγματικής προόδου. Χωρίς σκιές και χωρίς παρασκηνιακές εικασίες. Διαφορετικά, δεν μιλάμε απλώς για καθυστέρηση. Μιλάμε για διοικητικό εμπαιγμό. Διότι έτσι όπως με διαβεβαιώνει άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα από μέσα, τα αεροδρόμια για τα οποία μιλάμε, δεν θα γίνουν τουριστικά κοσμήματα πριν από, τουλάχιστον, επτά χρόνια από τώρα.

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Οι επίσημοι δεν περνούν από την κόλαση των επιβατών

Και οι επίσημοι; Πρωθυπουργοί, υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές Κυκλάδων περνούν συνήθως από την πίστα και τις πίσω εξόδους. Δεν στριμώχνονται με τις οικογένειες, δεν κάθονται στο πάτωμα, δεν ζουν την ταπείνωση.

Ο βουλευτής Κυκλάδων και αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, οι τοπικοί άρχοντες και οι δήμαρχοι οφείλουν να απαιτήσουν λύση. Όχι απλώς να «παρακολουθούν» το έργο και να εκδίδουν ανακοινώσεις. (Ελληνική Κυβέρνηση)

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Υστερόγραφο: Στο Καστέλι της Κρήτης το μεγάλο έργο του αεροδρομίου που ανέλαβε η Τέρνα, προχωρά με επιθεωρήσεις και μετρήσιμη πρόοδο, η οποία στις αρχές του 2026 είχε ξεπεράσει το 65%. (Metaforespress) Κάθε τρεις και λίγο, μάλιστα, το επισκέπτονται για επιθεώρηση κορυφαία στελέχη της επιχείρησης.

Και σε αντιδιαστολή: Πότε ακριβώς οι Υπουργοί Μεταφορών και Τουρισμού θα πάνε στην Πάρο και στη Νάξο όχι ως επίσημοι επισκέπτες, αλλά ως απλοί επιβάτες; Να σταθούν στην ουρά. Να μπουν στην τουαλέτα. Να καθίσουν στο πάτωμα. Και μετά να μας πουν ότι η Ελλάδα είναι τουριστική υπερδύναμη. (Metaforespress)

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